Petrified: Irlands Top-Horror-Podcast betritt die Bühne für die allererste Live-Show

Der beliebte irische Horror-Anthologie-Podcast „Petrified“ wird das Publikum mit seiner allerersten Live-Aufführung in Irland begeistern. Unter der Moderation von Peter Dunne und Liam Geraghty hat Petrified die Zuhörer durch sein kreatives Geschichtenerzählen und seine talentierten Synchronsprecher fasziniert.

Live-Podcasts stellen eine einzigartige Herausforderung dar, da das Medium das Publikum effektiv ansprechen und die Essenz der Show bewahren muss. Bei vielen Live-Podcasts fällt es schwer, die richtige Balance zu finden, was dazu führt, dass sich die Zuhörer unverbunden fühlen oder unsicher über die Authentizität des Geplänkels sind. Petrified hat diese Herausforderung jedoch gemeistert und mit ihren Live-Auftritten ein wirklich beängstigendes Erlebnis geboten.

Während jede Episode von „Petrified“ eine eigenständige Geschichte ist, hat der Podcast die Zuhörer in eine Reihe einzigartiger Schauplätze geführt, darunter eine Pantomime in Dublin, ein Geisterhaus und ein Callcenter. Eine besondere Episode, die bei der Kult-Anhängerschaft des Podcasts großen Anklang findet, ist jedoch „Melody's Story Hour“.

Im Gegensatz zu einem traditionellen Live-Podcast-Event verfolgt „Melody's Story Hour“ einen Meta-Ansatz. Anstatt Moderatoren zu zeigen, die Geschichten vorlesen oder Frage-und-Antwort-Runden abhalten, entfaltet sich die Episode im Rahmen einer Live-Podcast-Aufzeichnung. Während die Zuschauer zusehen, wie sich der Schrecken vor ihnen abspielt, geraten sie bald in die Geschichte hinein, was zu einer erschreckenden und befriedigenden Wendung führt.

Um denjenigen gerecht zu werden, die dieses Gänsehaut-Erlebnis genießen möchten, bereitet sich Petrified auf ihre zweite Live-Show vor, dieses Mal in Dublin. Die bevorstehende Veranstaltung „Petrified Live“ findet in der Laughter Lounge am Eden Quay mit den talentierten Schauspielern Ali Fox, Margaret McAulife und Anna Sheils-McNamee statt.

Spannung liegt in der Luft, als der Autor von Petrified, Peter Dunne, seine Gedanken zum bevorstehenden Live-Podcast mitteilte und erklärte: „Wir sind so aufgeregt – und haben, passenderweise, auch große Angst – unseren ersten Live-Podcast in Irland zu machen.“ Es wird ein großartiger Abend für Fans der Show und eine perfekte Einführung in das, was wir tun, für alle, die neu bei Petrified sind.“

Wenn Sie sich dieses aufregende Erlebnis nicht entgehen lassen möchten, besorgen Sie sich Ihre Tickets für Petrified Live bei salmonlounge.com. Die Show beginnt um 8 Uhr, die Türen öffnen um 7 Uhr. Bleiben Sie mit Petrified in Verbindung, indem Sie ihrem offiziellen Account auf Instagram folgen, um die neuesten Updates zu erhalten.

Quellen: Petrified, Laughterlounge.com