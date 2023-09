Experten warnen vor Cybersicherheits- und Datenschutzrisiken durch den digitalen Führerschein in Kalifornien

Kaliforniens neuer digitaler Führerschein hat bei Cybersicherheitsexperten Bedenken hinsichtlich möglicher Sicherheits- und Datenschutzrisiken geweckt. Seit dem Start am 15. August haben sich bereits rund 100,000 Kalifornier auf ihren Smartphones für die digitale Lizenz angemeldet. Experten warnen Benutzer jedoch davor, dass ihre Daten möglicherweise nicht vollständig vor Diebstahl geschützt sind. Adam Marré, Chief Security Officer des Cybersicherheitsunternehmens Arctic Wolf, stellt fest, dass die Gefahr, dass Unbefugte Zugriff auf Benutzerdaten erhalten oder diese stehlen, nicht gleich Null ist. Daher ist es zu optimistisch, sich ausschließlich auf den umfassenden Schutz der Nutzerdaten zu verlassen.

Um diese Risiken zu mindern, schlägt Marré vor, dass das Department of Motor Vehicles (DMV) Führerscheininhaber über die besten Praktiken zum Schutz ihrer digitalen Identitäten aufklärt. Dazu gehört die Verwendung sicherer Passwörter, die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung und die regelmäßige Aktualisierung von Sicherheitssoftware und -anwendungen. Allerdings bietet das kalifornische Pilotprogramm derzeit keine Zwei-Faktor-Authentifizierung für den Zugriff auf die digitale Lizenz.

Auch Alexis Hancock von der Electronic Frontier Foundation betont die möglichen negativen Auswirkungen digitaler Lizenzen auf soziale Ungleichheiten. Menschen mit eingeschränktem Internetzugang oder Personen, die sich häufige Smartphone-Upgrades nicht leisten können, könnten aufgrund der Abhängigkeit von der digitalen Identifizierung mit der Marginalisierung konfrontiert werden. Darüber hinaus bestehen Bedenken hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs der digitalen Identifizierung, der in die Privatsphäre des Einzelnen eindringen und zur Einrichtung eines nationalen Identifizierungssystems beitragen könnte.

Bei ähnlichen digitalen Lizenzprogrammen in anderen Ländern sind Probleme mit mobilen IDs aufgetreten. Beispielsweise konnten minderjährige Teenager in Island ihre digitalen Lizenzen fälschen, um Zutritt zu Nachtclubs zu erhalten. Derzeit werden die digitalen Lizenzen Kaliforniens nicht für den Kauf altersbeschränkter Produkte akzeptiert, außer in TSA PreCheck-Linien an ausgewählten Flughäfen.

Während das kalifornische DMV behauptet, dass personenbezogene Daten aus der digitalen Lizenz nicht dauerhaft gespeichert werden, ist der wichtigste Schutz für Benutzerinformationen der Passcode des Telefons der Person. Andere Bundesstaaten in den USA experimentieren seit Jahren mit digitalen Führerscheinen, beispielsweise Arizona, das es Apple-Nutzern ermöglicht, eine digitale Version ihrer Führerscheine in ihren Apple Wallets zu speichern.

Insgesamt ist es beim Vorstoß Kaliforniens in den Bereich der digitalen Identifizierung von entscheidender Bedeutung, die mit diesen digitalen Lizenzen verbundenen Cybersicherheits- und Datenschutzrisiken anzugehen und Maßnahmen zum wirksamen Schutz von Benutzerdaten zu entwickeln.

Quelle:

– California DMV bietet jetzt „digitale“ Führerscheine an. So erhalten Sie Ihren Ausweis auf Ihrem Telefon