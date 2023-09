Die CAFC hebt PTAB-Entscheidungen in Netflix- und Apple-Fällen auf

Das US-Berufungsgericht für den Federal Circuit (CAFC) hat zwei Präzedenzgutachten herausgegeben, in denen Entscheidungen des Patent Trial and Appeal Board (PTAB) aufgehoben und zurückverwiesen wurden.

Im ersten Fall, Netflix, Inc. gegen DivX, LLC, stellte die CAFC fest, dass das PTAB seinen Ermessensspielraum missbraucht hatte, als es feststellte, dass Netflix es versäumt hatte, analoge Kunst zu etablieren. Das umstrittene Patent beanspruchte eine Funktion namens „Trick-Play-Funktionalität“, die ein schnelles Vor- und Zurückspulen sowie das Überspringen von Szenen ermöglicht. Netflix argumentierte, dass die Behauptungen angesichts der Verweise auf den Stand der Technik offensichtlich gewesen wären, DivX behauptete jedoch, dass die Verweise nicht analog seien, da sie nicht dasselbe Forschungsgebiet beträfen.

Die CAFC widersprach der Argumentation des PTAB und stellte fest, dass Netflix hinreichend dargelegt habe, dass das Zielgebiet sowohl für das Patent als auch für die Referenzen zum Stand der Technik dasselbe sei. Das Gericht betonte, dass es nicht erforderlich sei, „Zauberwörter“ zur Identifizierung des Tätigkeitsbereichs zu verwenden, und dass eine allgemeine Sprache ausreichen könne. Die CAFC verwies den Fall an die PTAB zurück, um festzustellen, ob der Stand der Technik tatsächlich dem fraglichen Patent entsprach.

Im zweiten Fall, Apple, Inc. gegen Corephotonics, Ltd., hob die CAFC zwei endgültige schriftliche Entscheidungen des PTAB auf. Das fragliche Patent bezog sich auf die Erstellung von „Porträtfotos“. Die Parteien waren sich über die Auslegung einer Anspruchsfrist nicht einig, und das PTAB übernahm letztlich die Auslegung des Patentinhabers. Die CAFC stellte jedoch fest, dass diese Auslegung bestimmte in der Patentschrift offenbarte Ausführungsformen ausschließen würde. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die von Apple vorgeschlagene Konstruktion eher den tatsächlichen Beweisen entsprach, und verwies den Fall zur weiteren Verhandlung an das PTAB zurück.

Beide Fälle unterstreichen die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Analyse analoger Kunst und einer korrekten Auslegung der Anspruchsbedingungen. Die Entscheidungen des CAFC geben Hinweise zu den Standards, die in diesen Bereichen angewendet werden sollten, und stellen klar, dass es keiner „Zauberworte“ bedarf, um den Tätigkeitsbereich zu bestimmen.