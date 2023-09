Monzo führt die Investitionsfunktion ein, die es Benutzern ermöglicht, mit nur 1 £ zu investieren

By

Monzo, die digitale Bank mit einem Wert von 4.5 Milliarden US-Dollar, hat eine neue Funktion namens „Investitionen“ eingeführt, die es ihren Kunden ermöglicht, in Fonds zu investieren, die vom Vermögensverwaltungsriesen BlackRock ausgewählt werden. Dies ist Monzos erster Vorstoß in den Investmentmarkt und Teil der Bemühungen des Unternehmens, seine Finanzdienstleistungen zu erweitern und zusätzliche Einnahmequellen zu generieren.

Mit der Investitionsfunktion können Benutzer bereits ab 1 £ mit dem Investieren beginnen und Monzo damit in Konkurrenz zu etablierten Banken wie Chase und jüngeren Start-ups wie Chip, Moneybox und Plum stellen. Der Bewerbungsprozess ist einfach: Berechtigte Benutzer werden auf eine Warteliste gesetzt, um auf das Produkt zuzugreifen, und dann eingeladen, einen Investitionstopf zu erstellen.

Monzo bietet drei von BlackRock verwaltete Fonds an: Careful, Balanced und Adventurous. Der Careful-Fonds weist ein geringes Risiko und eine geringe Rendite auf, der Balanced-Fonds weist ein mittleres Risiko und einen mittleren Ertrag auf und der Adventurous-Fonds beinhaltet risikoreichere Allokationen mit höheren potenziellen Renditen.

CEO TS Anil erklärte, dass Monzo beschlossen habe, die Investitionsfunktion einzuführen, um den Mangel an Wissen und Erschwinglichkeitsbarrieren zu beheben, mit denen Briten bei Investitionen konfrontiert sind. Von Monzo in Auftrag gegebene Untersuchungen ergaben, dass 69 % der britischen Bevölkerung unsicher sind, wo sie ein zugängliches und benutzerfreundliches Anlageprodukt finden sollen, und 60 % der Erwachsenen wären eher geneigt zu investieren, wenn der Mindestanlagebetrag niedrig wäre.

Die Funktion „Investitionen“ wird im Abschnitt „Sparungen und Investitionen“ auf dem Startbildschirm von Monzo angezeigt und in den kommenden Wochen schrittweise für alle berechtigten Kunden eingeführt. Allerdings können Kunden, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden oder mit der Rückzahlung ihrer Schulden in Verzug geraten, keine neuen Investitionen eröffnen. Benutzer haben außerdem die Flexibilität, jederzeit Änderungen vorzunehmen, ihre Investitionen zu stornieren oder zurückzuziehen.

Monzo hat derzeit über 8 Millionen Kunden im Vereinigten Königreich und strebt die Expansion in neue Bereiche der Finanzdienstleistungen an, um im Gesamtjahr eine Rentabilität zu erzielen. Das Unternehmen meldete im Jahr 2023 seine ersten beiden Monate der Profitabilität.

Für die Anlagefunktion wird eine Pauschalgebühr von 0.59 % pro Monat erhoben, die sich aus einer Fondsgebühr von 0.14 % und einer Plattformgebühr von 0.45 % zusammensetzt.

Während Monzo nicht die erste Neobank im Vereinigten Königreich ist, die Anlagefunktionen anbietet, bieten Konkurrenten wie Starling Bank und Zopa solche Optionen noch nicht an. Allerdings bieten mehrere Fintech-Plattformen wie Revolut und Freetrade bereits Funktionen für den Aktienhandel an. TS Anil, CEO von Monzo, wies Behauptungen zurück, dass die Bank zu spät zur Investitionspartei gekommen sei.

