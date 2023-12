Brasilianische Wissenschaftler entwickeln innovativen Sensor zur Überwachung des Vorhandenseins von Antibiotika in Wasser und Lebensmitteln

Wissenschaftlern am Zentrum für die Entwicklung funktioneller Materialien (CDMF) in Brasilien ist es gelungen, einen revolutionären Sensor zu entwickeln, der das Vorhandensein des Antibiotikums Metronidazol in Organismen und der Umwelt erkennen kann. Die Forschung, die kürzlich im Journal of Molecular Liquids veröffentlicht wurde, zielt darauf ab, die Anreicherung von Metronidazol im Körper zu bekämpfen, die zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen kann. Die Überwachung der Konzentration dieses Antibiotikums in Blut, Wasser, Fleisch und Milch ist für die Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung.

Der von den brasilianischen Forschern entwickelte Sensor kombiniert magnetisch fluoreszierende multifunktionale molekular geprägte Polymere (MFMIP) mit einem nicht geprägten Referenzkomposit. In Tests an Wasserproben zeigte der Sensor eine außergewöhnliche Empfindlichkeit und praktische Vorteile, einschließlich Echtzeit-Analysefähigkeiten und Benutzerfreundlichkeit. Diese Eigenschaften machen den Sensor zu einem vielversprechenden Werkzeug zur Überwachung des Metronidazolspiegels in verschiedenen Umgebungen.

Das an dieser Studie beteiligte Forscherteam besteht aus Laís Mendes Alvarenga, Luciano Sindra Virtuoso, Cristiane dos Reis Feliciano, Bruno Giordano Alvarenga, Hauster Maximiler Campos de Paula, Yara Luiza Coelho, Luís Henrique Mendes da Silva, Luiz Fernando Gorup und Mariane Gonçalves Santos . Ihre Zusammenarbeit hat zu einem bedeutenden Durchbruch in der Antibiotika-Überwachungstechnologie geführt.

Dieser innovative Sensor hat das Potenzial, die Art und Weise, wie der Antibiotikaspiegel in Wasser und Nahrungsquellen überwacht wird, zu revolutionieren. Durch die Bereitstellung einer empfindlichen und praktischen Methode zum Nachweis von Metronidazol könnte dieser Sensor zur allgemeinen Gesundheit und zum Wohlbefinden von Personen beitragen, die diese Ressourcen konsumieren. Die Entwicklung und Anwendung eines solchen Sensors unterstreicht die Bedeutung kontinuierlicher Forschung und Innovation für die Bewältigung von Umwelt- und Gesundheitsproblemen weltweit.

Weitere Studien sind im Gange, um die breiteren Einsatzmöglichkeiten dieses Sensors zu erkunden und ähnliche Technologien auch für die Überwachung anderer Antibiotika zu entwickeln. Da Antibiotikaresistenzen und Kontaminationen weiterhin drängende Probleme darstellen, ist die Entwicklung fortschrittlicher Überwachungsinstrumente und -strategien von entscheidender Bedeutung, um potenzielle Risiken zu mindern und die Sicherheit unserer Wasser- und Lebensmittelversorgung zu gewährleisten.

