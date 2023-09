Neue europäische Verordnung zwingt Apple zur Einführung des USB-C-Ladens für das iPhone 15

By

Apple hat angekündigt, dass seine neueste Produktlinie, das iPhone 15, mit USB-C-Anschlüssen anstelle des proprietären Lightning-Anschlusses ausgestattet wird. Dieser Schritt erfolgt als Reaktion auf eine neue Regelung der europäischen Regulierungsbehörden, die die Verwendung von USB-C-Ladegeräten für elektronische Geräte, einschließlich Smartphones, vorschreibt. Die Änderung zielt darauf ab, Elektroschrott zu reduzieren und die Kompatibilität von Ladekabeln mit mehreren Geräten zu verbessern.

Apple hat sich traditionell als primärer Gatekeeper für seine große Nutzerbasis positioniert, sieht sich nun jedoch einem zunehmenden Druck von Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt ausgesetzt. Zusätzlich zur USB-C-Anforderung sieht sich Apple in Europa mit neuen Regeln konfrontiert, die das Unternehmen dazu zwingen, den Verkauf von iPhone-Apps außerhalb seines App Stores zu erlauben. Auch in den USA wird gegen das Unternehmen ermittelt, weil es andere daran gehindert hat, die Tap-to-Pay-Funktion des iPhones zu nutzen, und es wird hart gegen die iPhone-Nutzung an chinesischen Arbeitsplätzen vorgegangen.

Während diese regulatorischen Herausforderungen zu einer Zeit kommen, in der Apple versucht, sein Geschäft angesichts rückläufiger Verkäufe von iPads und Macs wiederzubeleben, ist das Unternehmen immer noch eine dominierende Kraft auf dem Smartphone-Markt. Das iPhone macht nach wie vor mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes von Apple aus und das Unternehmen verkauft jährlich über 200 Millionen iPhones.

Die iPhone 15-Reihe umfasst mehrere Verbesserungen und neue Funktionen, wie zum Beispiel bessere Kameras, kleinere Ränder um den Bildschirm und die Möglichkeit, dreidimensionale Videos aufzunehmen. Die High-End-Pro-Modelle verfügen außerdem über ein leichteres Titangehäuse und eine verbesserte Leistung durch einen hochmodernen Herstellungsprozess. Auch den Preis seines Topmodells iPhone Pro Max hat Apple um 9 Prozent angehoben.

Apple stellte außerdem Aktualisierungen seiner Apple Watch-Angebote vor, darunter die Watch der Serie 9, mit der Benutzer Telefonanrufe durch zweimaliges Antippen von Daumen und Zeigefinger entgegennehmen können. Die Apple Watch Ultra richtet sich an Outdoor-Enthusiasten und bietet einen helleren Bildschirm und neue Funktionen für Radfahrer.

Insgesamt mögen die Änderungen an der iPhone-Reihe zwar nicht bahnbrechend sein, sie bieten aber genügend Anreize für Benutzer älterer Geräte, ein Upgrade durchzuführen. Um seine Position auf dem Markt zu behaupten, muss sich Apple jedoch der zunehmenden Kontrolle durch Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt stellen.

Quellen: Keine