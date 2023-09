Das neue iPhone 15: Was Sie von Apples Wonderlust Event erwarten können

By

Apple wird seine neueste iPhone-Reihe auf der „Wonderlust“-Veranstaltung in seinem Hauptsitz im Silicon Valley vorstellen. Obwohl nur wenige Informationen über die neuen iPhones bekannt gegeben wurden, wird erwartet, dass sich das Unternehmen auf die Verbesserung der Leistung und die Einführung eines universellen Ladegeräts konzentrieren wird. Diese Umstellung auf ein Universalladegerät steht im Einklang mit einem Gesetz der Europäischen Union, das im nächsten Jahr in Europa verbindlich werden soll.

Die Einführung des iPhone 15 erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple mit Herausforderungen auf dem chinesischen Markt konfrontiert ist, wo Berichten zufolge die Regierung Beamten die Nutzung seiner Telefone verbietet. Obwohl dies möglicherweise nur minimale Auswirkungen auf den Umsatz hat, unterstreicht es die Besorgnis über die Abhängigkeit von Apple bei der Produktion in China angesichts der zunehmenden diplomatischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China.

In den letzten Quartalen verzeichnete Apple aufgrund höherer Preise einen Rückgang der iPhone-Verkäufe, was dazu führte, dass Kunden den Umstieg auf neuere Modelle verzögerten. Um dieses Problem zu lösen, deuten viele Gerüchte darauf hin, dass Apple einen universellen USB-C-Anschluss zum Laden und für Datenübertragungen einführen und damit seine Lightning-Anschlüsse ersetzen wird. Diese Änderung steht im Einklang mit dem EU-Gesetz, das ab Ende 2024 USB-C als Standardladegerät für alle neuen Smartphones, Tablets und Kameras vorschreibt.

Die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Union argumentieren, dass diese Regelung das Leben der Europäer vereinfachen, den Elektroschrott reduzieren und die Kosten für die Verbraucher senken wird. Apple verwendet bereits USB-C-Ladeanschlüsse an seinen iPads und Laptops, widersetzte sich jedoch der Umstellung auf iPhones und verwies auf Bedenken hinsichtlich der Unterdrückung von Innovationen und der Beeinträchtigung der Sicherheit. Dennoch wird die Umstellung auf USB-C mittlerweile als unausweichlich angesehen.

Zusätzlich zur Änderung des Ladegeräts wird Apple voraussichtlich Verbesserungen an iPhone-Kameras und -Chips sowie mögliche Preiserhöhungen für seine Pro-Modelle einführen. Der Erfolg des iPhone 15 wird für die Leistung von Apple im kommenden Jahr von entscheidender Bedeutung sein, da das Unternehmen nach einigen glanzlosen Quartalen wieder an Fahrt gewinnen will.

Trotz der Besorgnis über chinesische Beschränkungen für iPhones haben Apple-Führungskräfte auf einen Anstieg der Verkäufe auf dem chinesischen Markt in einer Zeit des allgemeinen Rückgangs hingewiesen. Analysten schätzen, dass ein mögliches Verbot einen Bruchteil der iPhone-Verkäufe in China beeinträchtigen würde. Dennoch ist klar, dass China weiterhin ein wichtiger Markt für Apple bleibt und jede negative Stimmung seitens der chinesischen Regierung Anlass zur Sorge gibt.

