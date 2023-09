Der potenzielle Verkauf von Gearbox Entertainment deutet auf eine Umstrukturierung innerhalb der Embracer Group hin

By

Gearbox Entertainment, der renommierte Spieleentwickler und Herausgeber, der für beliebte Serien wie Borderlands, Remnant und Homeworld verantwortlich ist, trennt sich möglicherweise bald von seiner Muttergesellschaft Embracer Group. Berichten zufolge erwägt die Embracer Group im Rahmen ihres laufenden Umstrukturierungsplans den Verkauf von Gearbox Entertainment.

Die Embracer Group hat sich in den letzten Jahren durch zahlreiche Übernahmen von Entwicklern, Herausgebern und geistigem Eigentum einen Namen gemacht. Dieser Trend hat sich jedoch nach einem gescheiterten Deal mit der staatlich finanzierten Savvy Games Group aus Saudi-Arabien umgekehrt. Die Folge war, dass die Embracer Group Entwickler entließ und Studios schloss. Die jüngste Schließung war die von Volition, das für die gefeierte Saints Row-Serie verantwortlich ist.

Während sich die Embracer Group nicht offiziell zu der Angelegenheit geäußert hat, bestätigt eine interne E-Mail des Kommunikationschefs von Gearbox, Dan Hewitt, die Bloomberg vorliegt, den möglichen Verkauf oder die Neugründung von Gearbox Entertainment als unabhängige Einheit. Hewitt gibt an, dass „das Basisszenario darin besteht, dass Gearbox ein Teil von Embracer bleibt“, erwähnt aber auch, dass andere Optionen in Betracht gezogen werden. Das Schicksal von Gearbox Entertainment bleibt ungewiss und Spekulationen werden wahrscheinlich in den kommenden Wochen folgen.

Trotz des Erfolgs von Spielen wie Borderlands 3 und Remnant II deutet die Überlegung der Embracer Group, sich von Gearbox Entertainment zu trennen, auf eine Änderung der Wachstumsstrategie des Unternehmens hin. Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend für die Zukunft von Gearbox sein, das zu einem Unternehmen geworden ist, das es genau zu beobachten gilt.

Quellen:

– „Gearbox Entertainment steht möglicherweise nach der Umstrukturierung bei der Muttergesellschaft Embracer zum Verkauf“ – Reuters

– Interne E-Mail von Dan Hewitt, Chief Communication Officer von Gearbox – Bloomberg