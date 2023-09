Bonitasoft wird als führender Anbieter von Software zur digitalen Prozessautomatisierung anerkannt

By

Bonitasoft, ein führender Anbieter von DPA-Software (Digital Process Automation), wurde von Quadrant Knowledge Solutions in seiner SPARK-Matrix-Analyse als Technologieführer ausgezeichnet. Die SPARK-Matrix bietet eine detaillierte Analyse des globalen DPA-Softwaremarktes, einschließlich Marktdynamik, wichtiger Trends, Anbieterlandschaft und Wettbewerbspositionierung.

Bonitasoft bietet eine umfassende Plattform zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und Geschäftsprozessen. Die Plattform ermöglicht Benutzern das Entwerfen, Modellieren, Implementieren und Überwachen von Geschäftsprozessen und ermöglicht so betriebliche Exzellenz, verbesserte Kundenerlebnisse und eine schnelle Anpassung an sich ändernde Marktanforderungen. Mit seinen umfassenden Fähigkeiten, Kundenreferenzen und seiner Cloud-nativen Plattform hat Bonitasoft starke Bewertungen in Bezug auf technologische Exzellenz und Kundenwirkung erhalten.

Eine der größten Stärken von Bonitasoft ist seine Erweiterbarkeit. Die Plattform kann vor Ort oder in der Cloud bereitgestellt werden und unterstützt Java, sodass Entwickler mithilfe zahlreicher Erweiterungspunkte komplexe Probleme lösen können. Die Bonitasoft-Community, ein Open-Source-Ökosystem, ermöglicht Entwicklern und Praktikern das kostenlose Lernen, Diskutieren und Zugreifen auf Anwendungen. Dadurch wird die Abhängigkeit von proprietärer Technologie eliminiert und den Benutzern ein nachhaltiges Erlebnis geboten.

Charles Souillard, CEO von Bonitasoft, zeigte sich stolz darüber, in der Quadrant Knowledge SPARK Matrix als Technologieführer anerkannt zu werden. Er betonte Bonitasofts Engagement für kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, um Entwicklern die notwendigen Tools zur Verfügung zu stellen, um die Markteinführung von Prozessanwendungen und Automatisierungsprojekten zu beschleunigen.

Unter Software zur digitalen Prozessautomatisierung versteht man eine Reihe von Tools und Technologien, die es Unternehmen ermöglichen, Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse zu automatisieren. Es bietet eine zentralisierte Plattform zum Entwerfen, Modellieren, Implementieren und Überwachen von Geschäftsprozessen, um operative Exzellenz und verbesserte Kundenerlebnisse zu erreichen. Durch die Nutzung von KI/ML, RPA und Workflow-Automatisierung reduziert DPA-Software manuelle Aufgaben, steigert die betriebliche Effizienz und verbessert die Gesamtproduktivität.

Die Integration von RPA mit DPA-Software erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit und steigert die Produktivität der Belegschaft. Darüber hinaus ermöglicht der Aufstieg von Low-Code- oder No-Code-Plattformen Bürgerentwicklern die Erstellung und Bereitstellung automatisierter Prozesse ohne umfassende Programmierkenntnisse. Unternehmen, die diese Fortschritte nutzen, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil und treiben den Markt voran.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anerkennung von Bonitasoft als führender Anbieter digitaler Prozessautomatisierungssoftware die umfassenden Fähigkeiten, überzeugenden Kundenreferenzen und das Engagement des Unternehmens für Innovation unterstreicht. Durch die Bereitstellung einer Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse zu automatisieren und die betriebliche Effizienz zu steigern, ermöglicht Bonitasoft Unternehmen, ihre Ziele der digitalen Transformation zu erreichen.

Definitionen:

– Digital Process Automation (DPA)-Software: Suite von Tools und Technologien, die Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse automatisieren.

– SPARK Matrix: Eine Wettbewerbsanalyse- und Ranking-Methode, die von Quadrant Knowledge Solutions verwendet wird.

Quellen:

– Bonitasoft-Pressemitteilung – Quadrant Knowledge Solutions

– Quadrant-Wissenslösungen