Star Trek: Infinite: Ein Game-Changer für Trekkies und Strategie-Enthusiasten

Paradox Interactive und Nimble Giant Entertainment haben sich zusammengetan, um ein Spiel zu veröffentlichen, das den Alpha- und Beta-Quadranten revolutionieren wird. Diese neue Weltraumsimulation mit dem Titel Star Trek: Infinite ist von Paramount Consumer Products lizenziert und wird am 12. Oktober 2023 für Mac- und PC-Benutzer verfügbar sein.

Für begeisterte Weltraumforscher besteht die Möglichkeit, das Spiel vorzubestellen und exklusive Vergünstigungen zu erhalten. Dazu gehören Optionen für Star Trek: Lower Decks-Uniformen, Zugang zur USS Cerritos, einem Wissenschaftsschiff, das für kleinere Nationen im Second Contact-Modus entwickelt wurde, und eine exklusive Sprachleitung für klingonische Berater.

Für ein Premium-Erlebnis bietet die Digital Deluxe Edition (DDE) mehr als nur das Kernspiel. Es enthält ein digitales Artbook, den offiziellen Soundtrack und ein In-Game-Musikpaket mit klassischen Melodien aus dem Star Trek-Universum.

Star Trek: Infinite spielt Jahrzehnte vor Star Trek: The Next Generation und ermöglicht es den Spielern, die Kontrolle über die von ihnen gewählte Fraktion zu übernehmen: die Vereinigte Föderation der Planeten, das Romulanische Sternenimperium, die Cardassianische Union oder das Klingonische Reich. Die Spieler werden galaktische Politik und Imperiumswirtschaft erleben und sich an Erstkontaktszenarien mit unbekannten Spezies beteiligen. Das Spiel bleibt der Star-Trek-Geschichte treu und führt gleichzeitig neue Handlungsstränge ein, die es zu erkunden gilt.

Star Trek: Infinite soll am 12. Oktober 2023 für Mac- und PC-Nutzer erscheinen. Fans der Franchise können sich darauf freuen, in das Star Trek-Universum einzutauchen und ihren eigenen Weg in der Galaxie zu gehen. Lebe lange und wohlhabend, Gamer!

