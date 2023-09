Die Bank of England ruft zu einer nationalen Diskussion über Datenschutzbedenken bei digitalen Pfund auf

By

Die designierte stellvertretende Gouverneurin der Bank of England (BoE) Sarah Breeden hat zu einem „nationalen Gespräch“ aufgerufen, um öffentliche Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen einer digitalen Version des Pfunds auf die Privatsphäre auszuräumen. Die BoE und das britische Finanzministerium prüfen die Möglichkeit, in naher Zukunft ein digitales Pfund einzuführen. Kritiker argumentieren jedoch, dass eine digitale Währung es den Regierungen ermöglichen könnte, die Ausgabegewohnheiten von Einzelpersonen zu überwachen und Bargeldtransaktionen zu erschweren.

Breeden betonte die Notwendigkeit, Datenschutzbedenken auszuräumen und einen offenen Dialog zu diesem Thema zu fördern. Sie betonte, dass ein digitales Pfund als Grundlage für alle digitalen Transaktionen dienen und das Vertrauen in die Währung gewährleisten würde. Sie räumte jedoch ein, dass es Herausforderungen bei der Verwaltung der Privatsphäre und der Definition der Rolle des Staates in Bezug auf eine digitale Währung gebe.

Breeden erkannte auch Datenschutzbedenken hinsichtlich der Programmierbarkeit an und betonte die Notwendigkeit, klare Gesetze und Geschäftsbedingungen festzulegen, um diese Bedenken auszuräumen.

Breeden betonte weiter, dass bei der Betrachtung privater digitaler Währungen auch der Datenschutz im Vordergrund stehen sollte. Sie wies darauf hin, dass elf Länder bereits digitale Versionen ihrer Währungen eingeführt haben und auch die US-Notenbank die Möglichkeit in Betracht zieht.

Die Auswirkungen auf die Finanzstabilität sind ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt für Breeden. Die Antworten auf die öffentliche Konsultation zum digitalen Pfund werden später in diesem Jahr veröffentlicht und bieten weitere Einblicke in verschiedene Aspekte des Vorschlags.

Es ist erwähnenswert, dass Breeden die von Kritikern vorgeschlagene Idee zurückwies, dass eine digitale Währung die Verfügbarkeit von Bargeld beseitigen würde.

Quellen: Reuters

Definitionen:

– Digitales Pfund: Eine digitale Version der britischen Währung, des Pfund Sterling.

– Bank of England (BoE): Die Zentralbank des Vereinigten Königreichs.

– Datenschutzbedenken: Bedenken hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten und individueller Datenschutzrechte.

– Programmierbarkeit: Die Fähigkeit, Code oder Anweisungen für einen Computer oder ein digitales System zu schreiben, um bestimmte Funktionen oder Aufgaben auszuführen.

– Finanzielle Stabilität: Der Zustand, in dem ein Finanzsystem, beispielsweise ein Bankensystem, in der Lage ist, Schocks zu überstehen und seinen Betrieb aufrechtzuerhalten.

– Öffentliche Konsultation: Der Prozess, bei dem öffentliche Meinungen oder Rückmeldungen zu einem bestimmten Thema oder Vorschlag eingeholt werden.

