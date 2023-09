Apple kündigt iPhone 15 Pro mit leichterem Gehäuse und längerer Akkulaufzeit an

By

In einem spannenden Update hat Mark Gurman von Bloomberg verraten, was Sie von Apples bevorstehender September-Veranstaltung erwarten können, bei der das mit Spannung erwartete iPhone 15 Pro angekündigt werden soll. Laut Gurman ist eine wesentliche Änderung des neuen Modells der Wechsel von Edelstahl zu Titan für die Seiten des Gehäuses, was zu einem geringeren Gesamtgewicht und einem stilvolleren Design führt.

Quellen zufolge werden die iPhone 15 Pro-Modelle etwa 10 % leichter sein als ihre Vorgänger. Dies ist eine willkommene Abkehr von den Vorjahren, als die iPhones dicker und schwerer wurden, um größere Akkus unterzubringen. Interessanterweise beeinträchtigt die Gewichtsreduzierung nicht die Akkulaufzeit. Dank der Effizienzsteigerungen des neuen 3-Nanometer-A17-Chips können Nutzer im Vergleich zu den Vorgängermodellen mit noch längeren Akkulaufzeiten rechnen.

Auch die Pro-Modelle verfügen über einen Leistungsvorsprung, da Apple sie mit einem schnelleren A17-Chip auf Basis des neuen 3-Nanometer-Produktionsprozesses und zusätzlichem Speicher ausstattet. Der neue Chip verbessert die CPU- und GPU-Leistung, was zu einer schnelleren Leistung führt. Das Highlight wird jedoch zweifellos die Verbesserung der Akkulaufzeit sein. Es wird erwartet, dass Apple mit einigen zusätzlichen Stunden Akkulaufzeit für das iPhone 15 Pro wirbt, was angesichts der Beschwerden einiger Kunden über die Akkulaufzeit der Vorgängermodelle des iPhone 14 Pro eine deutliche Verbesserung darstellt.

Es ist erwähnenswert, dass der A17-Chip exklusiv für die Pro-Modelle verfügbar sein wird, während die Basismodelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus über den A16-Chip der Pro-Telefone des letzten Jahres verfügen werden. Damit bleibt Apples Strategie aufrechterhalten, Leistungsunterschiede zwischen den verschiedenen iPhone-Modellen anzubieten.

Das Apple-Event zum iPhone 15 ist für Dienstag, den 12. September, um 10 Uhr PT geplant. Bleiben Sie dran für weitere Updates und Ankündigungen von Apple.

