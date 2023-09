BeXide Studio präsentiert unangekündigtes Spiel auf der Tokyo Game Show 2023

BeXide, das renommierte Studio, das für seine beliebten Spiele wie Doko Demo Issyo und Super Bullet Break bekannt ist, hat angekündigt, dass es auf der Tokyo Game Show 5 einen unangekündigten Titel für die Plattformen PlayStation 2023, Switch und PC (Steam) ausstellen wird Das mit Spannung erwartete Spiel wird zusammen mit BeXides zuvor angekündigtem Spiel Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights präsentiert.

Besucher der Veranstaltung haben die Möglichkeit, sowohl Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights als auch den unbekannten Titel am „Indie Games Corner“-Stand zu spielen. Als besonderes Vergnügen für Spieler bietet BeXide für die Tokyo Game Show 2023 exklusive Acryl-Schlüsselhalter für Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights sowie eine separate Originalneuheit für das neu angekündigte Spiel an.

Die Tokyo Game Show 2023 soll vom 21. bis 24. September auf der Makuhari Messe in Chiba, Japan, stattfinden. Diese hoch angesehene Gaming-Veranstaltung zieht Branchenexperten, Gaming-Enthusiasten und Medien aus der ganzen Welt an und bietet Entwicklern eine Plattform, um ihre neuesten Kreationen vorzustellen.

Die Entscheidung von BeXide, auf der Tokyo Game Show 2023 ein unangekündigtes Spiel zu präsentieren, hat bei Fans und der Gaming-Community für große Aufregung gesorgt. Angesichts der Erfolgsbilanz des Studios bei der Bereitstellung unterhaltsamer und innovativer Spielerlebnisse ist die Vorfreude auf diesen neuen Titel so groß wie nie zuvor.

Quelle: Gematsu.com