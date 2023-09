Beste Smartphones unter 50,000 Rupien in Indien

By

Wenn Sie ein Budget von 50,000 Rupien für ein Smartphone haben, stehen Ihnen zahlreiche Optionen zur Auswahl. Damit Sie die richtige Wahl treffen können, haben wir die Top 5 der derzeit in dieser Preisklasse erhältlichen Smartphones unter Berücksichtigung ihrer Funktionen, Leistung und ihres Stils zusammengestellt.

1. Google Pixel 7: Das Google Pixel 7 ist auf Flipkart für knapp 50,000 Rupien erhältlich, mit bestimmten Kreditkarten kann der Preis sogar noch niedriger sein. Es ist mit dem neuesten Tensor G2-Prozessor von Google, 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher ausgestattet. Das Telefon verfügt über ein 6.3-Zoll-Full-HD+-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 1400 Nits. Es verfügt über ein hoch bewertetes Kamerasystem, darunter eine 50-MP-Primärkamera mit OIS und eine 12-MP-Ultra-Wide-Kamera. Das Pixel 7 läuft auf dem neuesten Android 13 mit der Designsprache Material You.

2. OnePlus 11R 5G: Das OnePlus 11R 5G bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und übernimmt gleichzeitig einige Funktionen von seinem Premium-Bruder, dem OnePlus 11 5G. Es verfügt über ein 6.74 Zoll großes, gebogenes Fluid-AMOLED-Display, einen Snapdragon 8+ Gen 1-Chip und Optionen für bis zu 16 GB RAM und 256 GB Speicher. Das Telefon verfügt über eine 50-MP-Primärkamera mit OIS, eine 8-MP-Ultrawide-Kamera und eine 2-MP-Makrokamera. Es verfügt außerdem über eine 16-MP-Selfie-Kamera und einen langlebigen 5000-mAh-Akku.

3. Nothing Phone (2): Das neueste Angebot der Marke Nothing, das Nothing Phone (2), ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell. Es verfügt über eine transparente Rückseite mit LED-Leuchten, die sowohl Ästhetik als auch Funktionalität bietet. Das Telefon bietet eine leistungsstarke Leistung und Anpassungsoptionen.

Dies sind nur einige Optionen, die in der Preisklasse unter 50,000 Rupien verfügbar sind. Abhängig von Ihren Vorlieben und Anforderungen finden Sie in diesem Budget viele weitere Smartphones mit High-End-Funktionen, Leistung und Stil.

