Hinter dem Glas: Trainingslager der Los Angeles Kings – Ein Einblick in die NHL-Vorsaison

Die National Hockey League (NHL) und NHL Network haben ihre Partnerschaft mit den Los Angeles Kings für die vierte Staffel ihrer All-Access-Vorsaison-Dokumentation „Behind The Glass“ bekannt gegeben. Diese dreiteilige Serie, produziert von NHL Network in Zusammenarbeit mit NHL Productions, bietet einen Blick hinter die Kulissen auf die Intensität, Dramatik und den Wettbewerb einer NHL-Vorsaison durch die Linse des zweifachen Stanley-Cup-Champions Kings.

In der kommenden Staffel von Behind The Glass wird es um die Reise der Kings in die südliche Hemisphäre gehen, wenn sie in Melbourne, Australien, um die NHL Global Series 2023 gegen die Arizona Coyotes spielen. Dies sind die ersten NHL-Spiele überhaupt, die in Australien ausgetragen werden, was der Serie noch mehr Spannung verleiht. Die Spieler werden mit Mikrofonen abseits der Eisfläche vorgeführt und bieten den Fans unvergleichliche Inhalte, während sie um ihren Platz im Kader kämpfen und sich auf den regulären Saisonauftakt vorbereiten.

Nach zwei aufeinanderfolgenden Plätzen in den Stanley Cup Playoffs haben die Kings die Erwartungen an die Organisation erhöht. „Behind The Glass“ konzentriert sich auf den Vizepräsidenten und General Manager des Teams, Rob Blake, und den Cheftrainer Todd McLellan, die das Team während des gesamten Trainingslagers leiten und die Vision eines ewigen Stanley-Cup-Anwärters gestalten. In der Serie werden auch Schlüsselspieler wie der neu gewonnene Center Pierre-Luc Dubois, die aufstrebenden Stars Adrian Kempe und Kevin Fiala sowie die erfahrenen Kernspieler Anze Kopitar und Drew Doughty vorgestellt. Teampräsident Luc Robitaille wird einzigartige Einblicke in das geben, was es bedeutet, ein König zu sein.

„Behind The Glass“ feierte erstmals 2018 Premiere und bot den Fans einen beispiellosen Einblick in die NHL-Vorsaison durch die Augen der New Jersey Devils. Seitdem sind in der Serie die Philadelphia Flyers und die Nashville Predators vertreten. Die diesjährige Ausgabe wird mit der internationalen Reise nach Melbourne, Australien, noch mehr auf dem Spiel stehen.

Fans können sich darauf freuen, exklusive Bonusinhalte und Clips aus jeder Episode von Behind The Glass zu sehen, die unter dem Hashtag #BehindTheGlass auf digitalen und Social-Media-Plattformen geteilt werden. Darüber hinaus wird jede Episode auf der YouTube-Plattform der NHL verfügbar sein, was den Fans mehr Möglichkeiten bietet, sich mit der Serie zu beschäftigen.

Behind The Glass: Das Los Angeles Kings Training Camp verspricht, den Fans das Spiel näher zu bringen und eine einzigartige und noch nie dagewesene Perspektive auf das Team und die Vorsaison zu bieten. Mit beispiellosem Zugang wird diese Dokumentation die Fans mit Sicherheit begeistern, während sie sich auf die kommende NHL-Saison freuen.

