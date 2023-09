Barry Callebaut investiert 500 Millionen CHF in Kundeninnovation, Nachhaltigkeit und digitale Entwicklung

By

Barry Callebaut, ein führendes Unternehmen der Kakao- und Schokoladenindustrie, tätigt eine bedeutende Investition von CHF 500 Millionen. Der Schwerpunkt der Investition liegt auf der Bereitstellung von Kundeninnovationen, Nachhaltigkeitsinitiativen und digitaler Entwicklung. Die strategische Überprüfung, bekannt als BC Next Level, zielt darauf ab, dem Unternehmen durch die Verbesserung der globalen Abläufe etwa 250 Millionen CHF pro Jahr einzusparen.

Ziel des Programms ist es, die Ausrichtung des Unternehmens für das nächste Jahrzehnt zu prägen, es näher an Märkte und Kunden heranzuführen und Einfachheit und Digitalisierung in seinen Abläufen zu fördern. Es wird eine neue Managementstruktur mit neuen globalen Verantwortlichkeiten in den Bereichen Finanzen, Personalwesen und Technologie eingeführt. Darüber hinaus plant das Unternehmen den Aufbau einer Kundenversorgungs- und Entwicklungsorganisation.

Um diese Veränderungen zu unterstützen, wird der Vorstand von neun auf sechs Mitglieder verkleinert. Neu im Gremium sind Peter Vanneste als Chief Financial Officer, Jutta Suchanek als Chief People & Diversity Officer und Dr. Clemens Wöhrle als Chief Customer Supply & Development Officer.

Im Rahmen der Neuorganisation wird Jo Thys, der derzeitige Chief Operations Officer, die neue Rolle des President Operations Strategy & Innovation übernehmen und an Clemens Wöhrle berichten. Ben De Schryver, der derzeitige CFO, wird in eine kommerzielle Rolle als Regional President für die Nordamerika-Abteilung wechseln. Vamsi Mohan Thati wird Regionalpräsident für die Region APAC, Naher Osten und Afrika.

Angesichts dieser Veränderungen haben sich einige Führungskräfte, darunter Steve Woolley, Masha Vis-Mertens und Rogier van Sligter, dafür entschieden, nach Möglichkeiten außerhalb des Unternehmens zu suchen.

Barry Callebaut wird am 1. November 2023 ein vollständiges strategisches Update und weitere Details zu BC Next Level bereitstellen. Das Update wird bei einer Hybridveranstaltung in London vorgestellt.

CEO Peter Feld brachte die Mission des Unternehmens zum Ausdruck, das Herz und der Motor der Kakao- und Schokoladenindustrie zu sein. Er betonte die Notwendigkeit, strategisch in die Zukunft des Unternehmens zu investieren, um den sich verändernden Kundenanforderungen nach nachhaltigeren und innovativeren Produkten gerecht zu werden. Feld betonte, wie wichtig es sei, die Entscheidungsfindung näher an Märkte und Kunden zu verlagern sowie Einfachheit und Digitalisierung zu nutzen, um Innovation und Nachhaltigkeit voranzutreiben.

Patrick De Maeseneire, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Barry Callebaut, brachte seine Unterstützung für die Investition des Unternehmens zum Ausdruck. Er ist davon überzeugt, dass BC Next Level Barry Callebaut kundenorientierter, agiler und effizienter machen und langfristigen Erfolg für alle Beteiligten sicherstellen wird.

Mit dieser bedeutenden Investition und strategischen Überprüfung möchte Barry Callebaut seine Position als Branchenführer stärken und seinen Kunden und Stakeholdern weiterhin Mehrwert bieten.

