Bang-On Balls: Chronicles erscheint auf Konsolen und PC

Bang-On Balls: Chronicles, ein Open-World-Sandbox-Abenteuerspiel, wird den Early Access verlassen und auf mehreren Plattformen erscheinen. Das Spiel wird am 4. Oktober über Steam auf PlayStation 5, Xbox One, Switch und PC erhältlich sein. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch für PlayStation 5 und Xbox Series veröffentlicht.

Der Herausgeber Untold Tales und der Entwickler Exit Plan haben hart daran gearbeitet, ein Spiel zu entwickeln, das ein hohes Produktionsniveau und eine Vielzahl an Gameplay-Elementen bietet. Das Spiel zeichnet sich durch strenge Steuerung, abwechslungsreiches Gameplay, intelligentes Leveldesign, komplizierte KI-Systeme und jede Menge Inhalte aus, um die Spieler stundenlang zu fesseln. Ziel der Entwickler war es, ein Spiel zu entwickeln, das man für ein paar entspannte Minuten genießen oder 40 Stunden oder länger spielen kann.

In Bang-On Balls: Chronicles übernehmen die Spieler die Kontrolle über BOB, einen rücksichtslosen, hüpfenden Helden, auf einer Suche voller epischer Abenteuer und Chaos. Das Spiel ermöglicht die Erkundung und Zerstörung einer offenen Welt, in der Spieler riesige Umgebungen erkunden und Chaos anrichten können. Die Welten sind vollgepackt mit Aktivitäten, die Sie in Ihrem eigenen Tempo erledigen können und die es den Spielern ermöglichen, fast alles zu zerstören, was ihnen in den Weg kommt. Das Spiel bietet auch die Möglichkeit, zwischen mehreren historisch thematisierten Welten zu wechseln, jede mit ihren eigenen einzigartigen Mechaniken, Gegenständen und Feinden.

Bang-On Balls: Chronicles unterstützt Einzelspieler, Splitscreen für zwei Spieler und kooperatives Online-Spiel für bis zu vier Spieler. Spieler können ihre Charaktere mit einer umfangreichen Auswahl an Waffen, Schilden und thematischen Gegenständen, die sie im Laufe des Spiels sammeln, individuell gestalten. Bei der Veröffentlichung des Spiels wird es außerdem keine kosmetischen, kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalte geben, so dass die Spieler ihrer Kreativität bei der individuellen Gestaltung ihrer Charaktere freien Lauf lassen können.

Mit seinem fesselnden Gameplay, den umfangreichen Anpassungsoptionen und dem aufregenden kooperativen Spiel verspricht Bang-On Balls: Chronicles, Spielern auf mehreren Plattformen ein unterhaltsames und fesselndes Erlebnis zu bieten.

