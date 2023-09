Das ungekochte Böse endet in Baldur's Gate 3: Eine verpasste Gelegenheit

Das Ende von Baldur's Gate 3 ließ die Spieler trotz des überstürzten Endes zufrieden mit der Auflösung der Handlung und Beziehungen ihrer Charaktere zurück. Dies galt jedoch nur für diejenigen, die am Ende die „gute“ Entscheidung getroffen haben. Das böse Ende hingegen fühlt sich unzureichend an und es fehlt ihm das gleiche Maß an Aufmerksamkeit und Entwicklung. Es ist ein Aspekt des Finales des Spiels, der Raum für Verbesserungen lässt.

Das böse Ende in Baldur's Gate 3 stellt Spieler vor die Wahl, das Netherbrain zu kontrollieren, das mächtige Wesen, das die Mind Flayers befehligt. Diese Entscheidung erfordert Verrat an Ihrer Gruppe und den Einsatz von Gedankenkontrolle, um über Faerûn zu herrschen. Während diese Option für einen Charakter sinnvoll sein mag, der seine dunklen Tendenzen annimmt und sich dem Ursprung des Dunklen Drangs anschließt, fühlt sie sich für die meisten Spieler, die sich nicht für einen solchen Weg entschieden haben, fehl am Platz an.

Leider fehlt dem bösen Ende ein sinnvoller Epilog. Nachdem die Wahl getroffen wurde, endet das Spiel abrupt und der Charakter blickt selbstzufrieden über seine neu gewonnene Macht, sodass die Spieler Lust auf mehr haben. Während einige Unklarheiten faszinierend sein können, mangelt es dem bösen Ende an der Tiefe und dem Kontext, die das gute Ende bietet. Es versäumt es, die Implikationen und Folgen der Kontrolle über die Illithidenarmee zu erklären, sodass es sich wie eine Wahl um der Wahl willen anfühlt.

Larian Studios, der Entwickler von Baldur's Gate 3, hat eingeräumt, dass das Ende des Spiels mangelhaft ist, und hat Änderungen vorgenommen, um bestimmte Aspekte zu verbessern. Es bleibt abzuwarten, ob das böse Ende für sie Priorität hat. Eine Erweiterung dieses Endes würde den Spielern ein erfüllenderes Erlebnis bieten und es zu einem lohnenswerten Weg machen, es zu erkunden. Die Bereitstellung zusätzlicher Kontexte und Konsequenzen würde der Erzählung mehr Tiefe verleihen und es den Spielern ermöglichen, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen besser zu verstehen.

