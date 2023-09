Baldur's Gate 3: Wesentliche Zaubersprüche und Fähigkeiten für Ihren Charakter

Baldur's Gate 3 bietet Spielern eine Fülle von Optionen, wenn es um Charakteraufbau, Fähigkeitsausstattung und Zauber geht. Bei so vielen verfügbaren Optionen kann es überwältigend sein, zu entscheiden, welche für Ihren Charakter am besten geeignet sind. In diesem Artikel werden wir einige wichtige Zaubersprüche und Fähigkeiten untersuchen, die es wert sind, in Ihr Arsenal aufgenommen zu werden, wenn Sie durch die Welt von Faerûn reisen.

Unheimliche Explosion

Eldritch Blast ist ein unverzichtbarer Offensiv-Cantrip für Hexenmeister. Diese Kraft-Schaden-Fähigkeit schießt einen starken Strahl mit großer Reichweite ab. Mit zunehmendem Level kannst du sogar bis zu drei Schüsse gleichzeitig abfeuern. Hexenmeister können diesen Zauber mit Modifikatoren wie „Agonizing Blast“ (erhöhter Schaden) und „Repelling Blast“ (stößt Feinde weg) weiter verstärken. Das Hinzufügen von „Repelling Blast“ zu Ihrem Build kann besonders nützlich sein, wenn Sie mit Feinden aus großer Entfernung fertig werden. Da es sich um einen Cantrip handelt, ist er nicht durch Zauberslots begrenzt, was ihn zu einer wertvollen Ergänzung des Repertoires eines jeden Hexenmeisters macht.

Zielführung

Führung ist ein unschätzbar wertvoller Cantrip, der einen Bonus von +1W4 auf Statusüberprüfungen bietet. Ob durch Ihren eigenen Charakter oder einen Gefährten wie Shadowheart, Führung kann Ihre Erfolgschancen bei Würfelwürfen erheblich verbessern. Dies ist besonders nützlich für Dialogprüfungen und kann das Ergebnis Ihrer Interaktionen erheblich beeinflussen. Unterschätzen Sie nicht die Kraft dieses kostenlosen Boosts.

Freunde

Ähnlich wie „Guidance“ ist „Friends“ ein weiterer nützlicher Cantrip für Statusüberprüfungen, insbesondere wenn es um Dialoge geht. Es gewährt einen Vorteil bei diesen Würfen, sodass Sie zwei Würfel werfen und die höhere Zahl wählen können. Freunde können Ihnen helfen, unglückliche Überfälle zu überwinden und knifflige Situationen reibungslos zu meistern. Behalten Sie diesen Zauber im Hinterkopf, wenn Sie ein Sicherheitsnetz für Ihre Statusüberprüfungen wünschen.

Gegenzauber

Gegenzauber ist eine Reaktionsfähigkeit, die es Magiern ermöglicht, mächtige Zaubersprüche von Feinden aufzuheben. Es erfordert einen Zauberslot der Stufe 3, kann aber möglicherweise sogar hochstufigen Zaubern entgegenwirken, wenn die Werte erfolgreich überprüft werden. Setzen Sie Gegenzauber mit Bedacht ein, da es sich um eine begrenzte Ressource handelt. Bewahren Sie es für die verheerendsten Zauber auf und treffen Sie während eines Kampfes strategische Entscheidungen, um seine Wirksamkeit zu maximieren.

Segnen

Segen ist ein Zauberspruch, der Ihrer gesamten Gruppe einen Bonus von +1W4 auf bestimmte Würfe verleiht. Obwohl es einen Zauberslot verbraucht, können seine Vorteile mit anderen Vorteilen oder Buffs kombiniert werden, die sich auf Angriffswürfe und Rettungswürfe auswirken. Wirken Sie „Segen“, bevor Sie sich an größeren Schlachten beteiligen, um die Erfolgschancen Ihrer Gruppe zu erhöhen.

Angst

Wenn Sie Ihren Feinden Angst einjagen, können Sie im Kampf die Oberhand gewinnen. Der Angstzauber bewirkt genau das, indem er verängstigten Gegnern einen Nachteil bei Fähigkeits- und Angriffswürfen verschafft. Es schränkt auch ihre Bewegung ein und verhindert, dass sie sich dem Zaubernden nähern. Dieser Zauber kann Möglichkeiten zur Manipulation und Kontrolle auf dem Schlachtfeld schaffen.

Wolke von Dolchen

Cloud of Daggers ist ein hervorragender Flächenzauber, der erheblichen Schaden anrichten kann. Auch wenn das betroffene Gebiet nicht riesig ist, ist sein Schadenspotenzial hoch. Der Zauber erzeugt einen Wirbel aus Dolchen, der jedem Feind oder sogar Teamkollegen Schaden zufügt, der hindurchgeht. Es ist ein großartiger Zauber, der an Engpässen oder in zentralen Bereichen eines Schlachtfelds eingesetzt werden kann, um Feinde zu kanalisieren und ihnen Schaden zuzufügen.

Misty Step/Dimensionstür

Die Fähigkeit, sich selbst zu teleportieren, kann bahnbrechend sein. Zaubersprüche wie „Nebelschritt“ oder „Dimensionstür“ ermöglichen es Ihnen, sich schnell auf dem Schlachtfeld neu zu positionieren, Feinden auszuweichen oder ansonsten unzugängliche Bereiche zu erreichen. Diese Zauber sind vielseitig einsetzbar und können sowohl im Kampf als auch in Erkundungssituationen nützlich sein.

Denken Sie daran, dass diese Zauber und Fähigkeiten basierend auf Ihrem Charakteraufbau und Spielstil ausgewählt werden sollten. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kombinationen, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Scheuen Sie sich nicht, Ihre eigenen Vorschläge zu machen oder neue Strategien auszuprobieren, während Sie Baldur's Gate 3 durchspielen.

