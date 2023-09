Baldur's Gate 3 NPC nach Dungeons & Dragons Sourcebook benannt

Einem aufmerksamen Spieler von Baldur's Gate 3 ist aufgefallen, dass ein wichtiger NPC im Spiel möglicherweise anhand eines Quellenbuchs von Dungeons & Dragons Fifth Edition benannt wurde. Baldur's Gate 3 basiert auf dem beliebten Tabletop-Rollenspiel und orientiert sich stark an der Welt und Mechanik von Dungeons & Dragons Fifth Edition, wodurch es Fans der Franchise vertraut macht.

Der Spieler hat herausgefunden, dass der Name „Tante Ethel“ im Quellenbuch „Volo's Guide to Monsters“ zu finden ist, das oft von Dungeon Masters verwendet wird, um ihre eigenen Hexen zu erschaffen. Das Buch enthält eine Tabelle mit Hexennamen, darunter „Tante“ und „Ethel“. Spieler von Baldur's Gate 3 werden Tante Ethel als einen wichtigen NPC im ersten Akt erkennen, der zunächst wie eine normale alte Frau aussieht, sich aber schließlich als mächtige und böse Hexe entpuppt.

Die Entdeckung dieses möglichen Easter Eggs verleiht dem Spiel noch mehr Tiefe, da sie darauf hindeutet, dass sich die Entwickler, Larian Studios, bei der Erstellung der Charaktere des Spiels möglicherweise auf das Quellbuch bezogen haben. Interessanterweise ist das Quellenbuch aus der Perspektive einer Figur namens Volo geschrieben, die auch in Baldur's Gate 3 als NPC auftritt.

Es ist möglich, dass Volo irgendwann auf Tante Ethel gestoßen ist und ihren Namen in sein Buch aufgenommen hat, was der Geschichte des Spiels eine Ebene der Vernetzung verleiht. Darüber hinaus stellen sowohl Tante Ethel als auch Volo die Spieler vor schwierige Entscheidungen, wenn auch mit unterschiedlichen Ergebnissen. Diese Entdeckung unterstreicht die Liebe zum Detail, die in Baldur's Gate 3 steckt, und belohnt Fans, die sich die Zeit nehmen, tiefer in den Inhalt einzutauchen.

Insgesamt ist dieses Easter Egg nur ein Beispiel für den Reichtum und die Tiefe von Baldur's Gate 3, das die Spieler weiterhin mit seiner komplizierten Welt und Mechanik fasziniert.

