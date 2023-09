Wie man Minthara in Baldur's Gate 3 rekrutiert, ohne zu töten

Einer der beliebtesten NPCs in Baldur's Gate 3 ist Minthara, die Dunkelelf, die Absolute ihre Treue geschworen hat. Viele Spieler wollten sie unbedingt als romantische Gefährtin rekrutieren, aber dafür mussten sie eine Quest abschließen, die viele Tötungen mit sich brachte. Ein cleverer Spieler hat jedoch eine Methode entdeckt, Minthara zu rekrutieren, ohne ein Leben zu nehmen.

Um Minthara auf deine Seite zu bringen, musst du normalerweise eine Quest abschließen, die sie dir gibt, um jeden im Smaragdhain abzuschlachten. Dies würde eine blutige Begegnung mit Tieflingen und Druiden mit Unterstützung von Mintharas Goblin-Truppen beinhalten. Allerdings hat der Reddit-Benutzer Wulfrinnan eine Methode geteilt, Minthara „unschuldig“ zu rekrutieren.

Nach Wulfrinnans Methode sollten Sie zunächst mit den Tiefling-Kindern von Mols Bande über den Diebstahl des Druidenidols sprechen. Dann stehlen Sie das Idol heimlich, um zu verhindern, dass das Ritual stattfindet. Dies würde einen Kampf zwischen den Tieflings und den Druiden auslösen, bei dem Sie entweder fliehen oder sich davonschleichen sollten. Melden Sie anschließend Minthara den Standort des Hains. Wenn Sie beide zurückkehren, werden Sie alle Verteidiger tot vorfinden. Dadurch können Sie Minthara später im Spiel rekrutieren, ohne jemanden töten zu müssen.

Obwohl diese Methode oberflächlich betrachtet harmlos erscheinen mag, ist es wichtig zu beachten, dass sie dennoch Manipulation und Täuschung beinhaltet. Es erinnert an ähnliche moralisch zweideutige Entscheidungen in anderen Rollenspielen wie Star Wars: Knights of the Old Republic. Wenn Sie jedoch lieber als Charakter spielen möchten, der versucht, seine Hände sauber zu halten, kann diese Methode in Baldur's Gate 3 ein nützlicher Ausweg sein.

Quelle: Keine (basierend auf dem Quellartikel)