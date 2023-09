Baldur's Gate 3: Die Folgen des Verlusts eines Nethersteins

Baldur's Gate 3 hat die Aufmerksamkeit der Spieler mit seiner beeindruckenden Umsetzung des Dungeons & Dragons-Systems und der Freiheit, die es für Rollenspiele bietet, auf sich gezogen. Das Spiel zögert jedoch nicht, Sie zu warnen, wenn Sie im Begriff sind, etwas Dummes zu tun, bevor Sie fortfahren und sich den Konsequenzen stellen müssen.

In Akt 3 des Spiels haben die Spieler die Aufgabe, die verbleibenden Nethersteine ​​für die Hauptquest „Confront the Elder Brain“ zu finden. Diese Nethersteine ​​sind für die Handlung von entscheidender Bedeutung und können nicht weggeworfen werden. Um zu verhindern, dass Spieler sie abwerfen, beschränkt das Spiel das Werfen der Nethersteine ​​selbst. Es gibt jedoch kein Verbot, einen Netherstein in einen Behälter zu legen, und hier wird es interessant.

BOB_BestOfBugs, ein einfallsreicher Spieler, beschloss, die Grenzen des Spiels auszutesten, indem er den Behälter mit einem Netherstein in einen Abgrund warf. Der Kaiser warnt den Spieler vor der Bedeutung des Steins und weist ihn an, ihn zurückzuholen. Sobald der Behälter jedoch weggeworfen wird, beklagt der Kaiser die Taten des Spielers und erklärt, dass ohne alle drei Steine ​​seine Chancen, das Gehirn zu dominieren, ruiniert sind.

Infolgedessen werden die Spieler einer Zwischensequenz ausgesetzt, in der das Absolute den Spieler und seine Gruppe in Gedankenschinder verwandelt, gefolgt von einem Game Over-Bildschirm. Dieses schlechte Ende kann an verschiedenen Stellen im Spiel ausgelöst werden, unter anderem während einer gestörten langen Pause in Akt 2.

Es ist erwähnenswert, dass das Spiel die Spieler zwar davon abhält, gegen ihre Motivation zu verstoßen, es sie aber nicht vollständig davon abhält, dies zu tun. Stattdessen ermöglicht es den Spielern, zu experimentieren und die Auswirkungen ihrer Handlungen mitzuerleben, einschließlich Charakteren, die sie daran erinnern: „Ich habe es dir gesagt.“

Baldur's Gate 3 beeindruckt weiterhin durch seine Liebe zum Detail und die Art und Weise, wie es auf die Entscheidungen der Spieler eingeht. Das Video von BOB_BestOfBugs, das die Folgen des Verlusts eines Nethersteins zeigt, bietet eine interessante Erkundung der Spielmechanik. Wenn Sie also ähnliche Stunts planen, sollten Sie unbedingt vorher speichern, da Sie sonst mit schlimmen Konsequenzen rechnen müssen.

