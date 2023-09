Der Regisseur von Baldur's Gate 3 lässt die Tür für die DLC-Kampagne offen

In einem aktuellen Interview auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Dungeons & Dragons deutete Swen Vincke, der Regisseur von Baldur's Gate 3, an, dass eine herunterladbare Inhaltskampagne (DLC) möglicherweise noch eine Möglichkeit für das Spiel sei. Obwohl Vincke keine konkreten Details nannte, erwähnte er, dass der DLC an verschiedenen Stellen im Spiel stattfinden könne und Flexibilität in Bezug auf Handlung und Gameplay biete.

Vincke gab außerdem bekannt, dass Larian Studios, der Entwickler von Baldur's Gate 3, neben der laufenden Unterstützung von Baldur's Gate 3 auf PC und PS5 derzeit an einem weiteren Spiel arbeitet. Da die Teams in sieben verschiedenen Ländern ansässig sind, ist es verständlich, dass DLC nicht ihre oberste Priorität hat, da sie sich auf die Vorbereitung der Xbox Series-Version ihrer neuesten Veröffentlichung konzentrieren.

Obwohl Vincke die Herausforderungen anerkennt, die mit der Erhöhung der Levelobergrenze des Spiels verbunden sind, erklärte er, dass dies nicht unmöglich sei. In Baldur's Gate 3 sind die Spieler derzeit auf ein maximales Level von 12 beschränkt, während die fünfte Edition von Dungeons & Dragons es den Spielern ermöglicht, Level 20 zu erreichen. Vincke erklärte, dass Abenteuer auf höheren Leveln erhebliche Entwicklung und verschiedene Arten von Herausforderungen erfordern, beharrte jedoch darauf Eine Kampagne der Stufen 13 bis 20 liegt im Bereich des Möglichen.

Darüber hinaus hat sich die PS5-Portierung von Baldur's Gate 3 zum bestbewerteten Spiel auf der Konsole entwickelt und übertrifft beliebte Titel wie Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt und God of War: Ragnarok.

Quellen:

– Dungeons & Dragons YouTube-Kanal

– PC-Spieler