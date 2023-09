So erstellen Sie die beste Version von Shadowheart in Baldur's Gate 3

Möchten Sie die beste Version von Shadowheart in Baldur's Gate 3 erstellen? Unsere praktische Bauanleitung enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um ihr einen möglichst effizienten und starken Charakter zu verleihen.

Beste Unterklasse für Shadowheart in Baldur's Gate 3

Die beste Unterklasse für Shadowheart ist die Life Domain. Während Sie die Möglichkeit haben, ihre ursprüngliche Unterklasse, die Trickery Domain, beizubehalten, bietet die Änderung in die Life Domain weitere Vorteile. Um ihre Unterklasse zu wechseln, müssen Sie die Funktion „Widerrist“ verwenden, die 100 Gold kostet.

Beste Verteilung der Fähigkeitspunkte für Shadowheart in Baldur's Gate 3

Die ideale Verteilung der Fähigkeitspunkte für Shadowheart ist wie folgt:

– Stärke: 10

– Geschicklichkeit: 14

– Verfassung: 16

– Intelligenz: 8

– Weisheit: 16

– Charisma: 10

Da der Hauptwert von Shadowheart Weisheit ist, ist es wichtig, ihm Priorität einzuräumen. Die Verfassung ist auch für die Überlebensfähigkeit von entscheidender Bedeutung, da sie sich auf die Gesundheit auswirkt. Darüber hinaus wird die Konzentration auf Geschicklichkeit ihre Schlüsselkompetenzen verbessern.

Beste Zaubersprüche für Shadowheart in Baldur's Gate 3

Als Kleriker sind Zaubersprüche für Shadowheart unerlässlich. Es wird empfohlen, für sie eine Kombination aus Heil-, Unterstützungs- und Schadenszaubern zu wählen. Hier sind ein paar Vorschläge:

– Cantrip: Führung, Widerstand, Flamme erzeugen

– Stufe 1: Heilendes Wort, Schutz vor Bösem und Gutem, Wunden heilen, Wunden zufügen, Schild des Glaubens, Befehl

– Stufe 2: Spirituelle Waffe, Person festhalten

– Stufe 3: Massenheilungswort, Fluch entfernen, Glyphe der Abwehr

– Stufe 4: Bewegungsfreiheit

– Stufe 5: Insektenplage, Böses und Gutes vertreiben, Flammenschlag, Ebenenbindung

– Level 6: Heilen, Heldenfest

Bester Build für Shadowheart in Baldur's Gate 3

Wenn Sie ihre Unterklasse lieber nicht ändern möchten oder wissen möchten, wie Sie sie über die 1. Stufe hinaus aufleveln können, ist unsere Bauanleitung genau das Richtige für Sie. Befolgen Sie einfach die oben genannten empfohlenen Unterklassen, Fähigkeitswerte und Zauberauswahlmöglichkeiten.

Durch die Schaffung der besten Version von Shadowheart in Baldur's Gate 3 wird sichergestellt, dass sie sich als Heilerin und Schadensverursacherin auszeichnet. Mit diesem Build können Sie jeden Feind mit Leichtigkeit besiegen. Weitere hilfreiche Tipps und Informationen finden Sie in unseren anderen Baldur's Gate 3-Anleitungen.

Quellen:

– Jessica Filby. (2023, 8. September). So erstellen Sie die beste Version von Shadowheart in Baldur's Gate 3. Abgerufen von [Quelle]