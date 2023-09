E. Coli-Bakterien zur Stromerzeugung aus Abwasser entwickelt

By

Forschern der EPFL, einer öffentlichen Forschungsuniversität in der Schweiz, ist es gelungen, E. coli-Bakterien so zu manipulieren, dass sie Strom erzeugen und gleichzeitig organische Abfälle verstoffwechseln. Professor Ardemis Boghossian, der leitende Forscher, glaubt, dass diese Technik eine nachhaltige Lösung sowohl für die Abfallverarbeitung als auch für die Energieerzeugung bieten könnte.

Im Gegensatz zu anderen exotischen Mikroben, die auf natürliche Weise Strom produzieren, hat E. coli den Vorteil, dass es auf einer Vielzahl von Quellen wachsen kann und so in verschiedenen Umgebungen Strom erzeugen kann. Durch die Verbesserung der Fähigkeit von E. coli zum extrazellulären Elektronentransfer (EET) haben die Forscher effektiv „elektrische Mikroben“ geschaffen, die in der Lage sind, Elektrizität zu erzeugen und gleichzeitig verschiedene Arten organischer Substrate zu metabolisieren.

Das Team testete die modifizierten E. coli in verschiedenen Umgebungen, unter anderem im Abwasser einer Brauerei. Während andere elektrische Mikroben ums Überleben kämpften, gedieh der manipulierte E. coli und demonstrierte sein Potenzial für die groß angelegte Abfallbehandlung und Energieerzeugung. Professor Boghossian beschrieb dies als „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, da bei der Verarbeitung organischer Abfälle Strom erzeugt wird.

Die Implikationen dieser Studie gehen über die Abfallbehandlung hinaus. Die manipulierten E. coli können auch in mikrobiellen Brennstoffzellen, Elektrosynthese und Biosensorik verwendet werden. Seine genetische Flexibilität ermöglicht es ihm, sich an bestimmte Umgebungen und Rohstoffe anzupassen, was es zu einem vielseitigen Werkzeug für die nachhaltige Technologieentwicklung macht.

Der Hauptautor Mohammed Mouhib äußerte sich begeistert über die zukünftigen Anwendungen von gentechnisch veränderten bioelektrischen Bakterien und erklärte, dass sie die Grenzen realer Anwendungen verschieben würden. Es wird erwartet, dass weitere Forschungsanstrengungen in diesem Bereich die Technologie erweitern werden.

Quellen:

– EPFL (Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne)

– ACTU EPFL