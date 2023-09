By

Die australische Bundesregierung hat die Ernennung von zwei Mitgliedern in den Beirat für den neuen Digital Games Tax Offset (DGTO) des Landes bekannt gegeben. Die DGTO bietet Spieleentwicklern eine Steuerrückerstattung von 30 % auf lokale Entwicklungskosten, die einen Schwellenwert von 500,000 AUD erreichen.

Die Ernennungen, Johanna Egger und Morgan Jaffit, werden für drei Jahre im Amt sein und der Regierung bei DGTO-Anträgen Orientierung bieten. Johanna Egger ist Vorstandsmitglied der Interactive Games and Entertainment Association (IGEA) und Geschäftsführerin des Digitalstudios Two Bulls. Morgan Jaffit ist beratender ausführender Produzent bei Weta Workshop und hat mit verschiedenen Studios wie Defiant Development und Spitfire Interactive zusammengearbeitet.

Tony Burke, Minister für Kunst, brachte in einer Pressemitteilung seine Unterstützung für die Ernennungen zum Ausdruck und erklärte, dass Australien auf eine stolze Geschichte der Spieleentwicklung zurückblicken könne und dass er dessen zukünftiges Wachstum und Entwicklung sicherstellen wolle. Er glaubt, dass Johanna und Morgan mit ihrer umfassenden Erfahrung in der Gaming- und digitalen Kreativbranche wertvolles Fachwissen in den Vorstand einbringen werden.

Der Federal Digital Games Tax Offset wurde ursprünglich 2021 von der Morrison-Regierung angekündigt und Mitte 2023 von der albanischen Regierung umgesetzt. Es ist Teil einer umfassenderen Anstrengung, das Wachstum der australischen Spieleentwicklungsbranche zu fördern und internationale Studios anzuziehen. Auch andere staatliche Rabatt- und Zuschussprogramme, beispielsweise in Queensland, New South Wales, Victoria und South Australia, unterstützen die Spieleentwicklung auf verschiedenen Ebenen.

Zusätzlich zum Steuerausgleich bieten kleinere Förderprogramme wie das Games: Expansion Pack von Screen Australia und der First Nations Game Studio Fund weiterhin Unterstützung für unabhängige Spieleentwickler. Diese Initiativen zielen darauf ab, das Wachstum der Spieleentwicklung für Einzelspieler und kleine Teams in Australien zu fördern.

