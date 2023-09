Australien verlangt von Suchmaschinen, die Weitergabe von KI-generiertem Material über sexuellen Kindesmissbrauch zu verhindern

By

Die australische Internetregulierungsbehörde gab am Freitag bekannt, dass Suchmaschinen wie Google und Bing Maßnahmen ergreifen müssen, um die Weitergabe von durch künstliche Intelligenz (KI) erstelltem Material über sexuellen Kindesmissbrauch zu verhindern. Der neue Kodex, der von Branchenriesen im Auftrag der Regierung ausgearbeitet wurde, wird Suchmaschinen vorschreiben, sicherzustellen, dass solche Inhalte nicht in den Suchergebnissen erscheinen. Darüber hinaus dürfen in Suchmaschinen integrierte KI-Funktionen keine synthetischen Versionen dieses Materials, sogenannte Deepfakes, erzeugen.

E-Safety-Kommissarin Julie Inman Grant betonte das schnelle Wachstum der generativen KI und ihre Fähigkeit, die regulatorischen Reaktionen zu übertreffen. Inman Grant äußerte Bedenken darüber, dass der bestehende, von Google und Bing entworfene Code nicht ausreichend auf KI-generierte Inhalte eingeht. Sie forderte daher die Suchmaschinen auf, ihren Code zu überarbeiten.

Diese Entwicklung ist ein klares Beispiel dafür, wie sich die regulatorische und rechtliche Landschaft rund um Internetplattformen durch die Zunahme von KI-generierten Inhalten verändert. Durch die Verpflichtung von Suchmaschinen, die Verbreitung von KI-generiertem Material über sexuellen Kindesmissbrauch proaktiv zu verhindern, will Australien gefährdete Personen vor Ausbeutung schützen.

Es ist wichtig zu beachten, dass KI-generierte Inhalte, insbesondere Deepfakes, eine wachsende Herausforderung für die Gesellschaft darstellen. Bei Deepfakes werden KI-Algorithmen eingesetzt, um digitale Inhalte wie Bilder, Videos oder Audio zu manipulieren oder zu fabrizieren, oft mit böswilliger Absicht. Da diese Technologie immer ausgefeilter wird, steigt das Potenzial für Missbrauch und Schaden.

Diese Initiative der australischen Internetregulierungsbehörde spiegelt die laufenden Bemühungen weltweit wider, die mit KI-generierten Inhalten verbundenen Risiken anzugehen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Branchenführern und Interessenvertretern wollen die Regulierungsbehörden ein Gleichgewicht zwischen technologischem Fortschritt und dem Schutz des Einzelnen herstellen.

Definitionen:

– Künstliche Intelligenz (KI): Die Simulation menschlicher Intelligenz in Maschinen, die darauf programmiert sind, Aufgaben auszuführen und aus ihren Erfahrungen zu lernen.

– Deepfake: Ein synthetisches Medium, das mithilfe von KI-Algorithmen generiert wird, um Inhalte zu manipulieren oder zu fabrizieren, die oft das Abbild echter Menschen zeigen, aber unwahre oder irreführende Elemente enthalten.

