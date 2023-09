Australien verlangt von Suchmaschinen die Bekämpfung von durch KI erstelltem Material über sexuellen Missbrauch von Kindern

Australien unternimmt Schritte, um die Weitergabe von durch künstliche Intelligenz (KI) erstelltem Material über sexuellen Kindesmissbrauch in Suchmaschinen wie Google und Bing zu bekämpfen. Die Internet-Regulierungsbehörde des Landes, E-Safety-Kommissarin Julie Inman Grant, kündigte einen neuen Kodex an, der Suchmaschinen dazu verpflichten wird, die Anzeige solcher Inhalte in Suchergebnissen zu verhindern. Darüber hinaus verbietet der Code die Generierung synthetischer Versionen dieses Materials, auch Deepfakes genannt, durch in Suchmaschinen integrierte KI-Funktionen.

Inman Grant betonte das rasante Wachstum der generativen KI und ihre Fähigkeit, lebensechte Inhalte zu erstellen und damit die Welt zu überraschen. Der neue Kodex veranschaulicht, wie die regulatorische und rechtliche Landschaft rund um Internetplattformen als Reaktion auf die Verbreitung von KI-generierten Inhalten umgestaltet wird.

Zuvor befasste sich ein von Google und Bing entworfener Code nicht mit KI-generiertem Material. Inman Grant forderte eine Überarbeitung des Codes und räumte ein, dass dieser nach der Integration generativer KI in ihre Suchfunktionen nicht mehr ausreichend sei.

Die Branchenriesen Google (im Besitz von Alphabet) und Microsoft (Eigentümer von Bing) haben sich bisher nicht zu der Angelegenheit geäußert. Allerdings hat die Regulierungsbehörde Anfang des Jahres Sicherheitscodes für verschiedene Internetdienste eingeführt, darunter soziale Medien, Smartphone-Anwendungen und Geräteanbieter. Diese Kodizes werden Ende 2023 in Kraft treten.

Der E-Sicherheitsbeauftragte arbeitet derzeit an der Entwicklung von Sicherheitscodes für Internetspeicher und private Nachrichtendienste. Allerdings stoßen diese Kodizes auf den Widerstand von Datenschützern auf der ganzen Welt.

Diese Initiative Australiens spiegelt die Dringlichkeit wider, die Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch durch KI-Technologie anzugehen. Indem das Land Suchmaschinen verpflichtet, die Weitergabe solcher Inhalte aktiv zu verhindern und die Erstellung von Deepfakes zu verbieten, möchte das Land seine Online-Umgebung vor diesen beunruhigenden und schädlichen Materialien schützen.

