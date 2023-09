Die Augusta County Library bietet Kurse zur technischen Alphabetisierung an

By

Die Augusta County Library in Fishersville, Virginia, wird diesen Herbst technische Alphabetisierungskurse anbieten, um Menschen aller Fähigkeitsstufen anzusprechen. Auf dem zunehmend virtuellen Arbeitsmarkt von heute besteht ein wachsender Bedarf an digitalen Kompetenzen, um sicherzustellen, dass Einzelpersonen mit den erforderlichen Technologiekompetenzen ausgestattet sind. Diese Fähigkeiten reichen von grundlegenden Aufgaben wie dem Versenden von E-Mails bis hin zum Schutz vor Cyber-Betrug und Phishing-Versuchen.

Mit der Unterstützung eines AT&T-Zuschussfonds möchte die Augusta County Library mit der Community zusammenarbeiten, um sowohl allgemeines digitales Wissen als auch spezielle Fähigkeiten anzubieten. Rachael Phillips, die Leiterin für Erwachsenendienste in der Bibliothek, betont die Bedeutung digitaler Kompetenz in der heutigen Gesellschaft. Ohne diese Fähigkeiten können Einzelpersonen auf dem Arbeitsmarkt ins Hintertreffen geraten und in einer technologiegetriebenen Welt mit alltäglichen Aktivitäten zu kämpfen haben.

Die von der Augusta County Library angebotenen Kurse sind kostenlos, die Plätze sind jedoch begrenzt. Phillips empfiehlt allen Interessierten, die Website der Bibliothek zu besuchen oder anzurufen, um einen Termin zu vereinbaren. Der Schwerpunkt der Kurse liegt auf den Grundlagen der Cybersicherheit, der Einführung in Geräte wie Android- und Apple-Geräte und dem Aufbau grundlegender digitaler Kompetenzen.

Diese Kurse sind besonders für ältere Menschen und diejenigen, die wieder in die Gemeinschaft eintreten, von Vorteil. Phillips erklärt, dass es vielen Menschen schwerfällt, den Umgang mit Internetgeräten zu erlernen, was bei der Jobsuche und bei alltäglichen Aktivitäten zu Entmutigung führen kann. Durch das Angebot dieser Kurse möchte die Augusta County Library die digitale Kluft überbrücken und sicherstellen, dass die Mitglieder der Gemeinschaft über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um in einer zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Augusta County Library die Bedeutung digitaler Kompetenzen anerkennt und sich zum Ziel gesetzt hat, Ressourcen und Kurse bereitzustellen, um Einzelpersonen dabei zu helfen, diese Fähigkeiten zu erwerben oder zu stärken. Mit der Unterstützung der Community und dem AT&T-Zuschussfonds macht die Bibliothek digitale Kompetenzen für alle zugänglich, unabhängig von Kenntnisniveau oder Alter.

Quelle: WHSV (keine URL angegeben)