Revolutionierung der Gehirnchirurgie mit erweiterter Endoskopie

Forscher der Johns Hopkins University und des Medizingeräteherstellers Medtronic arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Echtzeit-Führungssystems für Gehirnoperationen mithilfe der erweiterten Endoskopie. Diese innovative Technik nutzt die SLAM-Technologie (Simultaneous Localization and Mapping), die ursprünglich in selbstfahrenden Autos eingesetzt wurde, um in Echtzeit ein 3D-Modell des Operationsbereichs zu erstellen. Durch die Überlagerung dieses Modells mit dem Live-Video-Feed des Chirurgen können wichtige Strukturen während des Eingriffs mit außergewöhnlicher Genauigkeit visualisiert werden.

Herkömmliche chirurgische Navigationssysteme erfordern häufig invasive Verfahren wie Fixieren und Klemmen, um den Kopf des Patienten zu stabilisieren. Diese Methoden können zu Komplikationen und verlängerten Genesungszeiten führen. Bei der erweiterten Endoskopie ist keine zusätzliche Ausrüstung erforderlich, was die Beschwerden des Patienten minimiert und die mit einer längeren Live-Bildgebung verbundenen Risiken eliminiert.

Der Algorithmus des Forschungsteams verfolgt visuelle Details in jedem Bild des Video-Feeds des Endoskops und ermöglicht so eine präzise Bestimmung der Position und Ausrichtung des Endoskops. Das resultierende 3D-Modell wird dann auf den realen Video-Feed projiziert, sodass Chirurgen bestimmte Strukturen mit einer Präzision im Submillimeterbereich visualisieren können. Diese Methode verbessert nicht nur die chirurgische Genauigkeit, sondern ist auch mehr als 16-mal schneller als frühere Computer-Vision-Techniken.

Die potenziellen Auswirkungen der erweiterten Endoskopie gehen über die Neurochirurgie hinaus. Endoskopische Verfahren in verschiedenen medizinischen Disziplinen könnten von dieser fortschrittlichen Visualisierungsmethode profitieren. Durch die Reduzierung von Komplikationen und die Verkürzung der Operationsdauer hat die erweiterte Endoskopie das Potenzial, die chirurgische Effizienz und die Patientenergebnisse zu verbessern.

Das Forschungsteam arbeitet mit Neurochirurgen am Johns Hopkins Hospital zusammen, um ihre Methode für den realen Einsatz im Operationssaal zu verfeinern und zu validieren. Sie erforschen außerdem die Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um die Geschwindigkeit und Präzision ihres Algorithmus in zukünftigen Iterationen weiter zu verbessern.

Der Hauptautor der Studie, Prasad Vagdargi, betont die Bedeutung ihrer Ergebnisse und erklärt, dass die erweiterte Endoskopie eine Technologie sei, deren Zeit gekommen sei.

Quellen: Johns Hopkins University, Medtronic plc