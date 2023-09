Audemars Piguet enthüllt Neuerscheinungen aus fünf Kollektionen

Audemars Piguet hat kürzlich eine Reihe neuer Zeitmesser in fünf verschiedenen Kollektionen vorgestellt und damit ihr Engagement für Innovation und Handwerkskunst unter Beweis gestellt. Zu den Highlights zählen die Royal Oak „Jumbo“ Extra-Thin, die High Jewelry Royal Oak, die Royal Oak „Jumbo“ Extra-Thin Openworked, die Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic und die Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Der Royal Oak „Jumbo“ Extra-Thin verfügt nun über die Verwendung von Titan und Bulk-Metallic-Glas (BMG) in seiner Konstruktion, was ihm ein einzigartiges und modernes Aussehen verleiht. Die Kombination dieser Materialien war erstmals im 2021 Only Watch-Angebot der Marke zu sehen und wurde nun in die reguläre Kollektion integriert. Die Neuauflage wird vom Kaliber 7121 angetrieben und ersetzt das bisherige Kaliber 2121.

Für diejenigen, die einen Hauch von Luxus bevorzugen, hat Audemars Piguet vier hochwertige Schmuckversionen der klassischen Royal Oak eingeführt. Diese Modelle verfügen über die seltene und hochtechnische Schneefassung, die dem ikonischen Design einen leuchtenden Effekt verleiht. Diese Zeitmesser sind in 18-karätigem Weiß- oder Roségold und in zwei Größen erhältlich und vereinen Eleganz mit Tragbarkeit.

Als Fortsetzung der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Royal Oak hat die Marke die Royal Oak „Jumbo“ Extra-Thin Openworked in Gelbgold auf den Markt gebracht. Dieser Neuzugang behält die gleiche DNA wie die zuvor erschienenen Versionen aus Roségold und Edelstahl bei, wobei der Schwerpunkt auf Transparenz und anspruchsvoller Handwerkskunst liegt. Als Uhrwerk kommt das Kaliber 7124 zum Einsatz, das mit nur 2.7 mm besonders flach ist.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Royal Oak Offshore hat Audemars Piguet zwei neue Modelle aus Keramik, Titan und Gold vorgestellt. Diese Zeitmesser interpretieren die Ref. 2020 neu. 26405CE und werden vom Kaliber 4401 angetrieben, einem integrierten Chronographenwerk mit Automatikaufzug und Flyback-Funktion.

Und schließlich präsentiert Audemars Piguet für diejenigen, die auf der Suche nach technischer Exzellenz sind, erstmals zwei neue Versionen der Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie aus schwarzer Keramik. Diese Uhren verfügen über die patentierte Supersonnerie-Technologie der Marke, die eine außergewöhnliche akustische Leistung gewährleistet. Angetrieben vom Kaliber 2953 vereinen diese Zeitmesser fortschrittliche Technologie und traditionelle Verarbeitung.

Audemars Piguet verschiebt mit seinen neuesten Veröffentlichungen weiterhin die Grenzen der Uhrmacherkunst und bietet Liebhabern eine vielfältige Auswahl an Optionen, die sowohl ihr technisches Know-how als auch ihr künstlerisches Gespür unter Beweis stellen.

Quellen:

– Artikel: HODINKEE – Wir stellen vor: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022

– Bilder: Audemars Piguet