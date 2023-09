Astranis stellt Mexiko mit zwei Satelliten Internetzugang bereit

By

Astranis, ein Startup, das sich auf den Bau und Betrieb kleiner Breitbandsatelliten spezialisiert hat, hat seine Pläne bekannt gegeben, den Internetzugang nach Mexiko zu bringen. Das Unternehmen hat sich mit dem mexikanischen Internetdienstanbieter Apco Networks zusammengetan, um im nächsten Jahr zwei Satelliten zu starten, die bis zu 5 Millionen Menschen Breitbandkonnektivität bieten werden. Diese Partnerschaft wurde ursprünglich im März angekündigt, die genaue Anzahl der zu betreuenden Personen wurde jedoch erst kürzlich bekannt gegeben.

In Mexiko haben derzeit über 30 % der Bevölkerung, etwa 38 Millionen Menschen, keinen Internetzugang. Abgelegene und ländliche Gemeinden sind für die Konnektivität häufig auf Satellitentechnologie angewiesen, da herkömmliche Methoden wie Glasfaserkabel im bergigen Gelände des Landes eine Herausforderung darstellen. John Gedmark, CEO von Astranis, erklärte, das Unternehmen erwäge den Start zusätzlicher Satelliten, um die verbleibenden 33 Millionen Menschen in Mexiko zu erreichen, denen es immer noch an zuverlässigem Internet mangele.

Astranis operiert durch den Aufbau von Partnerschaften mit großen Telekommunikationsunternehmen, anstatt individuelle Abonnements wie Starlink des Konkurrenten SpaceX anzubieten. Dieser Ansatz ermöglicht es Astranis, große Gruppen von Menschen gleichzeitig zu verbinden. Gedmark erklärte, dass eine effiziente Methode darin besteht, dedizierte Satellitenverbindungen zu nutzen, um Mobilfunkmasten oder WLAN-Hotspots zu verbinden und so eine beträchtliche Anzahl von Benutzern in einem bestimmten Gebiet zu bedienen.

Apco Networks wird in Zusammenarbeit mit Astranis verschiedene Arten von Konnektivität bereitstellen, darunter dedizierte WLAN-Standorte, Backhaul für ländliche Mobilfunkdienste und direkte Internetverbindungen zu Unternehmen. Der genaue Starttermin muss zwar noch bestätigt werden, die beiden Satelliten für Mexiko sollen jedoch Ende 2024 zusammen mit einem Astranis-Satelliten für die Philippinen stationiert werden.

Darüber hinaus plant Astranis, noch in diesem Jahr einen Backup-Satelliten namens UtilitySat zu starten. Diese Mission wird auch drei weitere Astranis-Satelliten für WiFi-Konnektivität auf Booten und Flugzeugen sowie den peruanischen Backhaul-Anbieter für Mobilfunkdienste Grupo Andesat transportieren.

