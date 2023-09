Das Valkyrie LMH-Programm kehrt mit der Partnerschaft zwischen Aston und Heart of Racing zurück

Nach mehr als drei Jahren Pause soll das Valkyrie LMH-Programm durch eine Partnerschaft zwischen Aston Martin und dem in den USA ansässigen Team Heart of Racing reaktiviert werden. Berichten zufolge schließen Aston Martin und Heart of Racing einen Deal ab, um das Valkyrie LMH-Auto im Jahr 2021 auf die Rennstrecke zu bringen.

Aston Martin führt Gespräche mit Zulieferern und stellt ein Team zur Überwachung des Programms zusammen, darunter auch der frühere technische Direktor der Formel 1 von Williams, Adam Carter. Obwohl Aston Martin die Wiederbelebung des Valkyrie LMH nicht bestätigt hat, betonte das Unternehmen seine Sportwagen-Rennsport-DNA und sein Engagement, Optionen in der sich entwickelnden Motorsportlandschaft zu prüfen.

Ian James, Teamchef von Heart of Racing, äußerte den Wunsch des Teams, in die Spitzenklasse des internationalen Sportwagenrennsports aufzusteigen, erklärte jedoch, dass noch keine Einigung erzielt oder unterzeichnet worden sei. Heart of Racing hat dieses Jahr bereits mit Aston Martin in die World Endurance Championship (WEC) expandiert.

Der Valkyrie-Rennwagen wird voraussichtlich sowohl in der WEC als auch in der International Motor Sports Association (IMSA) antreten. Angetrieben wird das Auto von einem 6.5-Liter-V12-Motor, der in Zusammenarbeit mit Cosworth entwickelt wurde und dem Motor ähnelt, der in der Straßenversion des Valkyrie zum Einsatz kommt.

Das Valkyrie-Programm wurde auf Eis gelegt, als LMP2-basierte LMDh-Fahrzeuge in die Hypercar-Abteilung der WEC integriert wurden. Aston Martin hat jedoch beschlossen, das Programm wiederzubeleben, nachdem Lawrence Stroll, Besitzer von Aston Martin, eine Rückkehr nach Le Mans auf hohem Niveau angedeutet hatte.

Aston Martins letzte Teilnahme in der Spitzenklasse in Le Mans erfolgte 1 mit dem offenen LMP2011 AMR-One. Das Valkyrie-Programm ist von der Aston Martin Racing-Abteilung getrennt, die das auf Lola basierende DBR1/2 P1-Coupé entwickelt hat.

