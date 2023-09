Assassin's Creed Mirage: Eine Rückkehr zu den Wurzeln des Franchise

Assassin's Creed hat in den letzten Jahren einige Veränderungen erfahren, wobei Spiele wie Odyssey und Valhalla von den Kernelementen abweichen, die die Serie so besonders gemacht haben. Allerdings scheint der kommende Teil, Mirage, das Franchise bestmöglich zu seinen Wurzeln zurückzubringen.

Eines der herausragenden Merkmale von Mirage ist sein Setting. Die weitläufigen Open-World-Umgebungen früherer Spiele sind verschwunden und werden durch ein dichtes und lebendiges Bagdad ersetzt. Die Stadt selbst wirkt lebendig und voller Charakter, mit belebten Straßen, einem lebhaften Basar und miteinander verbundenen Dächern. Die Erkundung dieses extrem detaillierten Spielplatzes ist ein Vergnügen und die Stadt hat wirklich einen ganz eigenen Charakter.

Mirage führt außerdem ein überarbeitetes Bekanntheitssystem ein, das es schwieriger macht, einer Entdeckung zu entgehen. Wachen reagieren auf Ihre Anwesenheit und Zivilisten weisen Sie darauf hin, wenn Sie sich nicht unter die Leute mischen. Je mehr Ärger Sie verursachen, desto mehr Feinde werden Sie treffen, darunter Bogenschützen und schwer gepanzerte Wachen. Dieses System fügt dem Spiel eine unterhaltsame Herausforderung hinzu und bringt das klassische Assassin's Creed-Feeling zurück.

Der Kampf in Mirage behält einige Mechaniken aus den letzten Einträgen bei, weist jedoch Verbesserungen auf. Gegnerstufen und Schadenszahlen wurden durch Gesundheitsbalken, Konter und Ausweichwürfe ersetzt. Der Kampf fühlt sich herausfordernder und reaktiver an und erfordert Strategie und präzises Timing. Vor allem der Stealth-Kampf glänzt in Mirage. Sich im Schatten zu bewegen und verborgen zu bleiben, fühlt sich lohnend und fesselnd an und erinnert an die Anfänge der Serie.

Assassin's Creed Mirage bringt die Serie zurück zu ihren Stealth-Wurzeln und fängt ein, was das Franchise überhaupt so beliebt gemacht hat. Auch wenn einige die RPG-Elemente vermissen, bieten das fokussierte Setting, die intuitive Steuerung und das unterhaltsame Stealth-Gameplay eine Rückkehr zur alten Form der Serie.

