Assassin's Creed Mirage: Eine Rückkehr zum Detektiv-Gameplay

Assassin's Creed Mirage bietet eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie und konzentriert sich auf soziale Tarnung und Ermittlungen. Das Spiel dient als Neustart und mögliche Kurskorrektur für das Franchise. Das erste Spielerlebnis zeigt die bekannten Elemente, die Assassin's Creed so beliebt gemacht haben, und verdeutlicht gleichzeitig, warum sich die Serie im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat.

Die Vorschau des Spiels besteht aus drei nicht aufeinanderfolgenden Kapiteln. Im ersten Kapitel erkunden die Spieler die Straßen von Bagdad als Basim Ibn Ishaq, ein talentierter Straßendieb, der später zum Mentor in Walhalla wird. Das Gameplay beinhaltet das Erledigen von Besorgungen, Taschendiebstahl und das Durchqueren der Dächer einer wunderschön detaillierten Stadt.

Die Demo rät von Nebenquests ab, ermöglicht den Spielern jedoch die Interaktion mit Basims Nachbarn und Mitdieben sowie den Katzen der Stadt. Die intime Atmosphäre dieser Eröffnungskapitel fängt die Essenz des besten Beitrags der Serie, Origins, ein. Die Karte des Spiels umfasst Bagdad sowie abgelegene Provinzen und unbesiedelte Gebiete und gibt den Spielern die Möglichkeit, eine riesige Welt zu erkunden.

Das zweite Kapitel stellt Basims Einführung in die Verborgenen, sein erstes Schwertschmieden und das Kampfsystem von Mirage vor. Obwohl der Kampf optisch ansprechend ist, folgt er einem bekannten Muster aus Angriff, Ausweichen, Parieren und Gegenangriff. Während die Choreografie einzigartig ist, ähnelt die Mechanik den vorherigen Einträgen der Serie.

Das letzte und längste Kapitel lässt die Spieler in eine mehrstufige Mission eintauchen. Als Basim besteht das Ziel darin, einen mächtigen Kaufmann zu ermorden, der unter verdächtigen Umständen in Bagdad ankommt. Diese Mission erfordert das Sammeln von Informationen auf lokaler Ebene, was an frühere Assassin's Creed-Spiele erinnert.

Mirage betont Basims Rolle als Detektiv und Robin Hood-ähnliche Figur, die seine Verbindung zu den Menschen in Bagdad nutzt, um seine Ziele zu erreichen. Allerdings kann die Spielmechanik knifflig sein, es gibt Probleme beim Klettern an Wänden und beim unbeabsichtigten Springen. Die Traversal-Mechanik stört manchmal Stealth-Sequenzen und gibt unbeabsichtigt den Standort des Spielers preis.

Trotz dieser Mängel bietet Assassin's Creed Mirage eine nostalgische Rückkehr zum Detektiv-Gameplay der Serie und bietet eine erfrischende Abwechslung zu den jüngsten Teilen, die sich auf riesige Welten und Fortschrittssysteme konzentrieren.

