Assassin's Creed Mirage: Eine Rückkehr zu den Wurzeln der Assassin's Creed-Reihe

Assassin's Creed Mirage markiert einen bedeutenden Meilenstein für Ubisoft Bordeaux, da es das erste Mal ist, dass das Studio die Entwicklung einer vollständigen Spielveröffentlichung leitet. Bordeaux, das für seine Arbeit am DLC „Wrath of the Druids“ von Valhalla bekannt ist, wurde ausgewählt, um das schlankere und fokussiertere Mirage zu entwickeln, das ursprünglich als DLC für Valhalla gedacht war, bevor es zu einem eigenständigen Abenteuer wurde. Mirage spielt in der historischen Stadt Bagdad und zielt darauf ab, zu den Wurzeln der Assassin's Creed-Reihe zurückzukehren und eine Hommage an das Originalspiel zu erweisen.

Einer der Schlüsselaspekte von Mirage ist die Betonung von Heimlichkeit und Aufklärung, wodurch das klassische Assassin's Creed-Gameplay zurückgebracht wird. Social Blending ist zurückgekehrt und ermöglicht es den Spielern, sich nahtlos in die Menge einzufügen und durch die belebten Straßen von Bagdads Round City zu navigieren. Parkour ist ebenfalls ein herausragendes Feature, da Spieler die Stadt mithilfe von Dächern durchqueren und akrobatische Bewegungen ausführen können, um Kämpfen auszuweichen. Für diejenigen, die ein schnelleres Transportmittel bevorzugen, ist außerdem eine Schnellreise zu synchronisierten Aussichtspunkten möglich.

Die Round City selbst ist eine beeindruckende Kulisse mit Kanälen, viel Grün und markanten Vierteln, deren Architektur an das erste Assassin's Creed-Spiel erinnert. Jeder Bezirk bietet ein einzigartiges Erlebnis, beispielsweise Karkh, eine geschäftige Marktstadt, und Abbasiyah, Heimat des „Hauses der Weisheit“, in dem Wissenschaftler Mathematik und Philosophie studieren. Die Liebe zum Detail im Stadtdesign trägt zum immersiven Erlebnis von Mirage bei.

Zusätzlich zur Stadt führt Mirage auch Gebiete ein, die als „The Wilderness“ bekannt sind und eine offenere und weitläufigere Umgebung bieten, ähnlich den modernen Assassin's Creed-Spielen. Diese Bereiche bieten eine erfrischende Abwechslung und müssen für das erzählerische Haupterlebnis von Mirage nicht erkundet werden. Ganz gleich, ob Spieler die beengten städtischen Umgebungen oder die offene Wildnis bevorzugen, Mirage bietet das Beste aus beiden Welten.

Obwohl sich Mirage in erster Linie auf die Erlebnisse von Basim Ibn Ishaq in Bagdad konzentriert, gibt es auch Momente in der modernen Handlung. Allerdings sind diese Momente begrenzt, wobei der Schwerpunkt auf Basims Reise liegt. Ein weiterer bemerkenswerter Ort im Spiel ist die Festung Alamut, die als Trainingsgelände für die Verborgenen dient und Anspielungen auf frühere Überlieferungen von Assassin's Creed enthält.

Mirage führt neue Spielmechaniken ein, beispielsweise ein Bekanntheitssystem, bei dem NPCs auf die Aktionen des Spielers reagieren. Fehlgeschlagene Aufgaben wie Taschendiebstahl können dazu führen, dass NPCs Wachen alarmieren und den Bekanntheitsgrad des Spielers erhöhen. Um einer Entdeckung zu entgehen, können Spieler Strategien wie die Bestechung von Musikern anwenden, um für Ablenkung zu sorgen, oder sich als letztes Mittel auf einen Kampf einlassen.

Assassin's Creed Mirage bietet sowohl für langjährige Fans als auch für Neulinge im Franchise etwas. Fans werden die Easter Eggs und Verweise auf die umfassendere Geschichte von Assassin's Creed zu schätzen wissen, während Neulinge mit Mirage als erstes Erlebnis in die Serie einsteigen können. Mit seinem Fokus auf Stealth, Parkour und einer Rückkehr zu den Wurzeln der Serie bietet Mirage ein aufregendes und fesselndes Assassin's Creed-Abenteuer.

