Es wird erwartet, dass Aktien in Asien einem technologiebedingten Rückgang an der Wall Street folgen werden, da die Besorgnis über die Auswirkungen eines chinesischen Verbots für Apples iPhones wächst. Die Aktien-Benchmarks in Japan und Hongkong sind gesunken, während diejenigen für Australien und die USA im frühen asiatischen Handel unverändert bleiben. Der Nasdaq 100 fiel, als die Apple-Aktien nachgaben, was einen Wertverlust von 190 Milliarden US-Dollar zur Folge hatte. Das chinesische iPhone-Verbot soll auf staatlich unterstützte Behörden, staatliche Unternehmen sowie verschiedene staatliche Unternehmen und staatlich kontrollierte Organisationen ausgeweitet werden. Dies stellt nicht nur Apple vor Herausforderungen, sondern auch andere große Technologieunternehmen, die stark auf China angewiesen sind.

Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Apple durch die Beschränkungen nennenswerte finanzielle Auswirkungen zu spüren bekommt, da Regierungsbeamte die Produkte des Unternehmens wahrscheinlich bereits gemieden haben, könnten die weitreichenderen Folgen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in dem Land haben, in dem die meisten iPhones hergestellt werden. Das anhaltende Wachstum der Technologiebranche, angetrieben durch künstliche Intelligenz und Spekulationen über die Zinserhöhungen der Federal Reserve, hat zu überzogenen Bewertungen geführt. Einige Experten gehen davon aus, dass die Branche reif für eine Korrektur ist.

Händler beobachten auch die US-Wirtschaftsdaten genau, insbesondere die soliden Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen, die dafür sprechen, dass die Fed die erhöhten Zinssätze beibehält. Beamte der Federal Reserve müssen Daten analysieren, um über die Zukunft der Zinssätze zu entscheiden. Unterdessen ist der Euro aufgrund des schwachen Wachstums in der Eurozone zurückgegangen, und der Onshore-Yuan hat angesichts des zunehmenden Pessimismus gegenüber der chinesischen Wirtschaft ein fast 16-Jahres-Tief erreicht. Auch die Ölpreise sind nach einer neuntägigen Rallye den zweiten Tag in Folge gesunken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das chinesische iPhone-Verbot in der Technologiebranche Besorgnis ausgelöst hat und zu einem Rückgang der asiatischen Aktien geführt hat. Die Auswirkungen auf Apple mögen begrenzt sein, aber die umfassenderen Auswirkungen auf Technologieunternehmen, die auf China angewiesen sind, könnten erheblich sein. Darüber hinaus tragen andere Faktoren wie überzogene Bewertungen und US-Wirtschaftsdaten zur Marktvolatilität bei.