Der CEO von Google bekräftigt, dass Suche und KI weiterhin Kern der Unternehmensmission sind

By

Sundar Pichai, CEO von Google, hat bestätigt, dass Suche und künstliche Intelligenz (KI) weiterhin im Mittelpunkt der Mission des Unternehmens stehen werden. In einem Blogbeitrag betonte Pichai das Engagement von Google, ein AI-first-Unternehmen zu werden. Er hob mehrere wichtige Entwicklungen hervor, darunter die Forschung bei DeepMind, die Schaffung von Tensor Processing Units, die Veröffentlichung des KI-Chatbots Bard und die Search Generative Experience (SGE).

Während Google seine KI-Initiativen vorantreibt, wurde das Unternehmen auch in verschiedenen Gerichtsbarkeiten mit Kartellbeschwerden und Geldstrafen konfrontiert, insbesondere in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Es wurden Bedenken hinsichtlich der Dominanz von Google im Suchgeschäft, im Online-Werbesektor und im Android-Markt geäußert. Das Unternehmen wurde mit erheblichen Geldstrafen belegt und war aufgrund rechtlicher Schritte gezwungen, seine Android-Benutzerrichtlinien zu überarbeiten.

Darüber hinaus wird Google vorgeworfen, personenbezogene Daten und kreative Werke von Nutzern gestohlen zu haben, um seine KI-Modelle zu trainieren, ohne den ursprünglichen Urhebern Anerkennung oder Entschädigung zu gewähren. Pichai ging jedoch auf diese Bedenken ein und versprach, dass die KI-Entwicklung von Google verantwortungsvoll und unter Berücksichtigung potenzieller Risiken erfolgen werde.

Pichai wies weiter darauf hin, dass 15 Google-Produkte über eine halbe Milliarde Menschen und Unternehmen bedienen, wobei sechs Produkte jeweils über 2 Milliarden Nutzer bedienen. Android hingegen ist weltweit auf etwa 3 Milliarden Geräten vorhanden.

In Bezug auf aktuelle KI-gestützte Produkte erwähnte Pichai, dass generative KI von einer Million Nutzern in Google Workspace genutzt wird. Die Technologie wird auch eingesetzt, um kritische Anforderungen wie Überschwemmungsvorhersagen, Proteinstrukturvorhersagen, die Reduzierung der Plastikverschmutzung, Antibiotikaresistenzen, die Ausrottung von Malaria und die Eindämmung des Klimawandels in der Luftfahrtindustrie zu erfüllen.

Insgesamt bekräftigt Pichais Blogbeitrag Googles Engagement für Suche und KI sowie seinen Ehrgeiz, weiterhin Innovationen in diesen Bereichen voranzutreiben und dabei potenzielle Probleme und Risiken im Auge zu behalten.

Quellen: [1]