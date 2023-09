Der Valencia Digital Summit 2023: Mit künstlicher Intelligenz die Zukunft gestalten

Der Valencia Digital Summit (VDS2023) soll eine bahnbrechende Veranstaltung sein, die wertvolle Einblicke in die aktuelle und zukünftige Landschaft der künstlichen Intelligenz (KI) liefern wird. Als transformative Technologie hat sich KI schnell zu einer starken Kraft entwickelt, die Innovationen vorantreibt und verschiedene Aspekte der Gesellschaft umgestaltet, einschließlich des sozialen, wirtschaftlichen und institutionellen Wohlergehens.

Die vom Startup Valencia organisierte internationale Tech-Veranstaltung findet am 26. und 27. Oktober in der Stadt der Künste und Wissenschaften in Valencia, Spanien, statt. Es wird Branchenexperten, Forscher, Innovatoren, Akademiker, Investoren und institutionelle Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammenbringen. Durch eine Reihe von Vorträgen und Debatten soll der Gipfel zeigen, wie KI zu einem integralen Bestandteil unseres Lebens wird, und den Teilnehmern Einblicke in die Zukunft von Arbeit, Bildung, organisatorischer Entwicklung und Gesundheitsversorgung geben.

Die Veranstaltung bietet Panels und Diskussionen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit KI. In einem Panel mit dem Titel „Innovative KI-Anwendungen: Wegweisende Lösungen für den Geschäftserfolg“ werden Experten ihre Erfahrungen bei der Nutzung von KI zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in ihren jeweiligen Sektoren austauschen. Ein weiteres Panel mit dem Titel „KI-Risikokapital: Analyse von Trends und Chancen im KI-Markt“ wird Investitionsmöglichkeiten im dynamischen KI-Markt untersuchen.

Der Valencia Digital Summit wird auch die Konvergenz von Technologie und Kreativität, die Auswirkungen von Innovationen und zukünftige Trends im Reisen hervorheben. Es wird sich mit dem revolutionären Potenzial von KI im technischen Support befassen und sich mit wichtigen ethischen Überlegungen befassen, die mit der Nutzung der KI-Leistung bei gleichzeitiger Wahrung menschlicher Werte und des sozialen Wohlergehens verbunden sind.

Der Gipfel wird voraussichtlich über 10,000 Teilnehmer aus mehr als 80 Ländern anziehen, darunter 400 internationale Investoren mit einem Portfolio von mehr als 8 Milliarden Euro. Der Gipfel wird von Organisationen wie HP, Telefónica, Banco Sabadell und der spanischen Regierung unterstützt und dient Startups als Plattform, um mit Investoren und Kooperationspartnern in Kontakt zu treten.

Das Wachstum des Valencia Digital Summit war bemerkenswert, mit einem Anstieg der Teilnehmerzahlen um 1,500 % seit seiner Einführung im Jahr 2018. Dieses Wachstum hat das valencianische Ökosystem zum drittgrößten in Spanien in Bezug auf das Investitionsvolumen gefestigt, mit über 1,200 Start-ups und mehr 700 Millionen Euro wurden in den letzten Jahren investiert.

Startup Valencia, der Organisator der Veranstaltung, ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung und Vertretung des valencianischen Technologie- und Innovationsökosystems widmet. Das Unternehmen hat über 350 Mitarbeiter und genießt die Unterstützung namhafter Partner wie unter anderem Google, HP, Banco Sabadell und Telefónica.

Der Valencia Digital Summit 2023 verspricht eine bahnbrechende Veranstaltung zu werden, bei der Branchenführer und Visionäre zusammenkommen, um das enorme Potenzial künstlicher Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft zu erkunden. Es wird in den kommenden Jahren die Zukunft der KI und ihre Integration in verschiedene Sektoren prägen.

