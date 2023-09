Apple stellt Watch 9 mit neuem Chip und erweiterten Funktionen vor

Apple hat die neueste Ergänzung seiner Smartwatch-Reihe vorgestellt – die Watch 9. Dieses aktualisierte Gerät wird von einem schnelleren S9-Chip angetrieben, der 5.6 Milliarden Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann. Der verbesserte Prozessor ermöglicht effizientere Vorgänge „auf dem Gerät“, einschließlich schnellerer Siri-Befehle. Darüber hinaus führt die Watch 9 eine neuartige Steuerungsmethode ein, die es Benutzern ermöglicht, Zeigefinger und Daumen gleichzeitig zu berühren, um mit verschiedenen Funktionen der Uhr zu interagieren. Diese Funktion erleichtert Aufgaben wie das Beantworten von Anrufen und das Aufnehmen von Fotos von einem iPhone.

Was die Konnektivität angeht, verfügt die Watch 9 über einen neuen „U2“-Ultra-Wide-Band-Chip. Diese Technologie ermöglicht es Benutzern, verlegte iPhones und andere Apple-Geräte schnell zu lokalisieren. Darüber hinaus ist der Bildschirm der Smartwatch jetzt heller, mit einer maximalen Helligkeit von 2,000 Nits, was die Sichtbarkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen verbessert.

Die Watch 9 behält die Akkulaufzeit ihres Vorgängers bei und hält mit einer einzigen Ladung bis zu 18 Stunden. Darüber hinaus hat Apple eine neue Farboption, Pink, eingeführt, um Benutzern mehr Personalisierungsmöglichkeiten zu bieten.

Neben der Watch 9 stellte Apple auch die Watch Ultra 2 vor, ein Upgrade des letztjährigen High-End-Modells. Ausgestattet mit dem gleichen S9-Chip bietet das Ultra 2 ein individuelles Zifferblatt und einen deutlich helleren Bildschirm mit einer maximalen Helligkeit von 3,000 Nits. Die Akkulaufzeit bleibt unverändert und beträgt 36 Stunden bei normaler Nutzung und 72 Stunden im Energiesparmodus.

Während der S9-Chip sowohl in der Watch 9 als auch in der Watch Ultra 2 die wichtigste Verbesserung darstellt, hat Apple künstliche Intelligenz (KI) subtiler in seine Geräte integriert und sie in die Funktionalitäten der Geräte integriert, ohne die Technologie explizit zu kennzeichnen.

Trotz der Erwartungen an neue Sensoren für Gesundheit und Wohlbefinden führen die neuesten Apple Watches in diesem Bereich keine Neuerungen ein. Dieses Versäumnis verdeutlicht einen Trend auf dem Wearables-Markt, wo weitere Sensorfortschritte sowohl für Hersteller als auch für Benutzer zu sinkenden Erträgen führen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Watch 9 und Watch Ultra 2 von Apple dank des neuen S9-Chips deutliche Leistungssteigerungen bieten. Die Geräte verfügen über erweiterte Steuerungsfunktionen und die Möglichkeit, Funktionen durch Fingertippgesten zu bedienen. Während Gesundheits- und Wohlbefindenssensoren unverändert bleiben, spiegelt der Fokus auf die KI-Integration Apples Engagement wider, innovative Technologie in seine Geräte zu integrieren.

Definitionen:

– S9-Chip: Der Prozessor, der die Watch 9 und Watch Ultra 2 antreibt, kann 5.6 Milliarden Transaktionen pro Sekunde verarbeiten.

– Ultrabreitband-Chip: Eine Technologie, die die schnelle Erkennung verlegter Apple-Geräte ermöglicht.

– Nits: Ein Maß für die Helligkeit von Displays.

Quellen:-

– Adrian Weckler, Irish Independent