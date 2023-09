Sparen Sie 300 $ beim MacBook Pro 2023 und mehr: Tech-Angebote und Rabatte

By

Das MacBook Pro 2023 ist heute zum Allzeittiefstpreis von 1,699 US-Dollar erhältlich, was einem Rabatt von 300 US-Dollar gegenüber dem ursprünglichen Preis entspricht. Dieser Laptop ist mit einem leistungsstarken M2 Pro-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher ausgestattet. Es eignet sich perfekt für alltägliche Aufgaben und kreative Arbeitsabläufe und ist tragbar genug, um als Pendler-Notebook verwendet zu werden. Mit seinem eingekerbten Mini-LED-Bildschirm, der MagSafe-Aufladung und den zahlreichen Anschlüssen bietet das MacBook Pro ein großartiges Benutzererlebnis.

Wenn Sie auf der Suche nach einem hochmodernen Fernseher sind, ist der 65-Zoll-LG C3 OLED eine fantastische Option. Es ist derzeit für 1,699.99 $ bei Best Buy und 1,696.99 $ bei Amazon erhältlich, was einem Rabatt von 803 $ entspricht. Das LG C3 verfügt über ein OLED-Panel, HDR-Unterstützung und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Es ist perfekt für Gamer, da es eine Ausgabe von bis zu 4K/120 Hz unterstützt und eine geringe Eingabelatenz aufweist. Das LG C3 bietet außerdem neue Bildmodi und Unterstützung für die Technologie mit variabler Bildwiederholfrequenz von Nvidia G-Sync und AMD FreeSync.

Für Fans von „Zurück in die Zukunft“ ist der Lego DeLorean ein Muss. Derzeit ist es bei Amazon für 160 US-Dollar im Angebot, was einem Rabatt von 30 US-Dollar entspricht. Diese Lego-Nachbildung der legendären Zeitmaschine besteht aus 1,872 Teilen und enthält Minifiguren von Marty McFly und Doc Brown. Fans können den DeLorean sogar so konfigurieren, dass er zu verschiedenen Varianten der Trilogie passt.

Weitere bemerkenswerte Angebote sind 20 US-Dollar Rabatt auf einen 40-Dollar-Einkauf bei QVC für Erstkäufer, ein Rabatt auf den motorisierten Nerf Perses MXIX-5000-Blaster bei Walmart, eine Preissenkung auf Samsungs 2 TB 980 Pro SSD bei Amazon und ein Ausverkauf beim Google Pixel Stand für kabelloses Laden und Rabatte auf Starfield und Mortal Shell: Complete Edition für Gaming-Enthusiasten.

Profitieren Sie von diesen Tech-Angeboten und Rabatten, solange sie gültig sind!

