Apple stellt die iPhone 15-Reihe vor, da es Bedenken hinsichtlich des Marktzugangs und des Wettbewerbs in China gibt

Es wird erwartet, dass Apple heute seine neue iPhone 15-Reihe auf den Markt bringt, während es auf dem chinesischen Markt mit Herausforderungen und einem zunehmenden Wettbewerb konfrontiert ist. Das iPhone machte letztes Jahr mehr als die Hälfte des Umsatzes von Apple aus, doch Marktzugangsbeschränkungen in China stellen eine Bedrohung für das Unternehmen dar. Darüber hinaus muss sich Apple mit Huawei Technologies auseinandersetzen, seinem größten Konkurrenten auf dem chinesischen Markt für Premium-Smartphones, bis die US-Exportkontrollen Huaweis Telefongeschäft zum Erliegen brachten. Letzte Woche brachte Huawei das Mate 60 Pro auf den Markt, ein High-End-Telefon, das in China hergestellte Chips verwendet, was möglicherweise einen Verstoß gegen die von der US-Regierung verhängten Handelsbeschränkungen darstellt.

Um sich einen Vorsprung gegenüber Apple zu verschaffen, hat Huawei Zusatzfunktionen wie Satellitenanrufe integriert, die das von der chinesischen Regierung unterstützte Netzwerk nutzen. Obwohl die aktuelle iPhone-Reihe von Apple über Satellitenfunktionen verfügt, sind diese nur für Notfälle gedacht. Apple wird sich bei seiner heutigen Veranstaltung in der Apple Park-Zentrale wahrscheinlich auf seine neue Produktpalette konzentrieren. Die größte Änderung für Kunden ist die Umstellung von Apples proprietären „Lightning“-Ladekabeln auf USB-C, was den europäischen Vorschriften entspricht. Analysten gehen davon aus, dass Apple diese Änderung als Upgrade positionieren und die schnelleren Datengeschwindigkeiten für die Übertragung hochwertiger, auf iPhones aufgenommener Videos nutzen wird.

Analysten erwarten außerdem, dass Apple neue Funktionen wie eine „Periskop“-Kameratechnologie für verbesserte Zoomfunktionen, verbesserte Chips und Titangehäuse einführt. Die Hauptfrage ist, ob diese Features einem neuen High-End-Gerät vorbehalten bleiben oder ob kleinere Upgrades auch bei günstigeren Modellen vorgenommen werden. Experten gehen davon aus, dass Apple seinen Durchschnittspreis pro verkauftem Telefon erhöhen wird, um den Umsatz zu steigern. Es bleibt jedoch ungewiss, ob die Preise allgemein oder nur auf Premium-Versionen angehoben werden. Trotz eines Rückgangs auf dem globalen Smartphone-Markt verzeichnete Apple im zweiten Quartal dieses Jahres den geringsten Rückgang der Auslieferungen unter den großen Smartphone-Herstellern. Allerdings ist der Markt insgesamt weiterhin mit herausfordernden Bedingungen konfrontiert.

Beobachter werden auch nach Hinweisen auf Apples Pläne im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz Ausschau halten. Das Unternehmen wurde nach seinen Absichten bezüglich dieser Technologie gefragt, es gab jedoch bisher nur wenige Hinweise. Es bleibt Spekulation darüber, ob Apple eine weiterentwickelte Form von Siri vorstellen oder Einblicke in seine Forschungs- und Entwicklungsbemühungen in diesem Bereich geben wird.

Quellen:

– Reuters: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/