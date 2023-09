Apples iOS 17: Was Sie vom neuesten iPhone-Update erwarten können

Das bevorstehende iOS 17-Update von Apple wird erhebliche Änderungen für Ihr iPhone mit sich bringen. Die neueste Version der Smartphone-Software von Apple umfasst Updates für Apps wie Nachrichten, Telefon, FaceTime und Health sowie die Einführung einer neuen Funktion namens StandBy. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass iOS 17 nur für iPhone Xs oder neuere Modelle verfügbar sein wird.

Zu den bemerkenswerten Upgrades in iOS 17 gehören Verbesserungen an der Telefon-App. Apple führt Kontaktposter ein, anpassbare Kontaktkarten, die angezeigt werden, wenn Sie jemanden anrufen, eine Nachricht senden oder FaceTime verwenden. Diese Kontaktkarten können mit Fotos, Memojis oder Text personalisiert werden und sorgen so für eine persönlichere Note. Darüber hinaus transkribiert Live Voicemail Voicemail-Nachrichten in Echtzeit, während der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, wodurch es einfacher wird, Anrufe zu überwachen und wichtige Nachrichten entgegenzunehmen.

Auch die Nachrichten-App erhält ein Update mit der Hinzufügung einer Check-in-Funktion. Mit dieser Funktion können Sie einen Freund oder ein Familienmitglied informieren, wenn Sie zu einem bestimmten Ziel unterwegs sind. Wenn Sie länger als erwartet brauchen oder vom Weg abkommen, sendet Ihnen Check-In eine Benachrichtigung, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist.

FaceTime-Benutzer werden erfreut sein zu erfahren, dass iOS 17 die Möglichkeit einführt, Videonachrichten für verpasste Anrufe zu hinterlassen. Mit dieser Funktion können Benutzer per Video kommunizieren, auch wenn der Empfänger den Anruf nicht entgegennimmt.

Eine der einzigartigen Ergänzungen von iOS 17 ist der StandBy-Modus. Diese Funktion verwandelt Ihr iPhone in ein Smart Display, wenn es aufgeladen und auf die Seite gelegt wird. Es ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Widgets, Benachrichtigungen und Anrufe.

Im Hinblick auf die psychische Gesundheit führt Apple in der Health-App eine neue Funktion namens „Mental Health“ ein. Mithilfe dieser Funktion können Benutzer ihr geistiges Wohlbefinden verfolgen, indem sie ihre Stimmung protokollieren und Faktoren identifizieren können, die diese beeinflussen können. Benutzer können auch Untersuchungen zur psychischen Gesundheit durchführen und die Informationen an ihren Arzt weitergeben, um bei Bedarf eine Behandlung in Anspruch zu nehmen.

Insgesamt bringt iOS 17 mehrere aufregende Updates und Funktionen mit sich, um das iPhone-Benutzererlebnis zu verbessern. Der Rollout der Software wird für den 12. September erwartet.

Quellen:

– Quellentitel: Apples iOS 17: Was Sie vom neuesten iPhone-Update erwarten können

– Autor: Daniel Howley

– Veröffentlichung: Yahoo Finance