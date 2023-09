Apple TV Plus tritt mit dem Trailer zu Monarch: Legacy of Monsters gegen Godzilla an

Apple TV Plus setzt seine Erfolgsserie mit der Veröffentlichung des ersten Trailers zu Monarch: Legacy of Monsters fort. Die Serie markiert Apples Vorstoß in die Welt von Godzilla und verspricht eine wirklich gute Fernsehadaption der beliebten Monster-Franchise.

Monarch: Legacy of Monsters spielt im MonsterVerse von Lionsgate, das mit dem Neustart von Godzilla 2014 begann und Filme wie Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters und Godzilla vs. Kong umfasst. Bevor das Franchise nächstes Jahr in die Kinos zurückkehrt, soll die TV-Serie einige Lücken in Godzillas Hintergrundgeschichte schließen.

Die Geschichte dreht sich um den Armeeoffizier Lee Shaw, der in jungen Jahren von Wyatt Russell und in einer älteren Version von Kurt Russell (Wyatts Vater) dargestellt wird. Lee arbeitet mit der Monsterorganisation Monarch zusammen und versucht später, die Welt vor den Gefahren zu warnen, deren Zeuge er geworden ist. Zusammen mit Lee decken ein Bruder und eine Schwester Geheimnisse über Monarch auf und fügen der Handlung eine weitere Ebene voller Intrigen hinzu.

Während viele Details zur Handlung der Serie noch geheim bleiben, beeindruckt der Trailer hinsichtlich der Optik und des Umfangs auf jeden Fall. Monarch: Legacy of Monsters scheint mit der Großartigkeit der MonsterVerse-Filme vergleichbar zu sein und präsentiert beeindruckende Monster, spannende Versatzstücke und eine fesselnde Nahaufnahme von Godzilla.

Apple hat offensichtlich keine Kosten gescheut, um diese epische Serie zum Leben zu erwecken. Die ausgestellten Produktionswerte zeugen von der Verpflichtung, dem beliebten Godzilla-Franchise gerecht zu werden. Obwohl es immer die Möglichkeit einer Enttäuschung gibt, hat sie, basierend auf dem, was wir bisher gesehen haben, das Potenzial, eine der besten TV-Shows des Jahres 2023 zu werden.

Monarch: Legacy of Monsters wird am 17. November auf Apple TV Plus Premiere haben.

