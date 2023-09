By

Apple hat kürzlich die Veröffentlichung seiner Apple Watch Series 9 angekündigt, die nach eigenen Angaben das erste klimaneutrale Produkt ist. Obwohl dies tatsächlich ein Fortschritt ist, ist es wichtig, das Gesamtbild der Umweltauswirkungen des Unternehmens zu untersuchen, anstatt sich nur auf die Nachhaltigkeit eines einzelnen Produkts zu konzentrieren.

Der CO9-Neutralitätsstatus der Apple Watch Series XNUMX gilt nur für bestimmte Kombinationen von Gehäusen und Armbändern. Darüber hinaus beabsichtigt Apple, den Verkauf von Lederaccessoires wie Uhrenarmbändern und Handyhüllen einzustellen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu minimieren. Bei der Bewertung der Klimaverpflichtungen eines Unternehmens ist es jedoch entscheidend, über die Nachhaltigkeit einzelner Produkte hinauszuschauen und die Gesamtreduzierung der Umweltauswirkungen zu berücksichtigen.

Apple strebt an, bis 2030 CO9-Neutralität zu erreichen, was einen entscheidenden Meilenstein darstellt, anhand dessen wir das Unternehmen bewerten sollten. Bei der Apple Watch Series 2 werden die ausgewählten Gehäuse- und Armbandkombinationen dieses Modells sowie der Apple Watch Ultra 2 und der Apple Watch SE ein Logo tragen, das auf COXNUMX-Neutralität hinweist. Apple führt die Emissionsreduzierungen im Produktionsprozess auf Material-, Strom- und Transportverbesserungen zurück, einschließlich der verstärkten Einführung sauberer Energie durch Zulieferer. Verbleibende Emissionen werden durch naturbasierte Projekte ausgeglichen, beispielsweise durch Wiederaufforstungsinitiativen, die die COXNUMX-Absorption verbessern. Darüber hinaus verpflichtet sich Apple, den erwarteten Stromverbrauch der Kunden zum Laden klimaneutraler Apple Watch-Modelle durch Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien zu decken.

Im Rahmen seines Engagements für Nachhaltigkeit hat Apple Leder durch ein Mikrotwill-Material namens FineWoven ersetzt, das angeblich im Vergleich zu Leder deutlich geringere Kohlenstoffemissionen verursacht. Dieser Übergang zielt darauf ab, die Treibhausgasemissionen von Rindern zu reduzieren, die Methan ausstoßen, ein starkes Treibhausgas, das den Klimawandel verschärft.

Obwohl die Reduzierung der Emissionen aus bestimmten Quellen wichtig ist, spiegelt sie nicht unbedingt den Gesamtfortschritt wider, den ein Unternehmen bei der Erreichung seiner Klimaziele macht. Ein Unternehmen kann ein Produkt weniger kohlenstoffintensiv machen, diesen Erfolg jedoch durch den Verkauf größerer Mengen dieses Produkts ausgleichen, was zu gleichen oder sogar höheren Treibhausgasemissionen führt.

Apples jüngster Umweltfortschrittsbericht weist auf einen Rückgang der Brutto-CO20.6-Emissionen hin, wobei das Unternehmen im Jahr 2022 umgerechnet XNUMX Millionen Tonnen Kohlendioxid produziert. Um seine Klimaziele zu erreichen, muss Apple bis zum Ende des Jahrzehnts Netto-Null-Emissionen erreichen. Es ist wichtig, dass der Fortschritt weitergeht, wie Octavia Spencers Rolle als Mutter Natur in einem Sketch während der jüngsten Apple-Veranstaltung zeigt und das Unternehmen daran erinnert, seine Mutter nicht zu enttäuschen.

Quellen: Apple