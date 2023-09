Das Chip-Werk von TSMC in Arizona wird die Abhängigkeit von der Siliziumproduktion im Ausland nicht beseitigen

By

Eine neue Chipfabrik, die TSMC in Arizona baut, hat für Aufregung über eine erhöhte Chipproduktion in den USA, insbesondere bei Apple, gesorgt. Experten warnen jedoch, dass dieser Schritt die Abhängigkeit des Unternehmens von der Siliziumproduktion im Ausland nicht vollständig beseitigen wird.

Insidern zufolge werden die Chips zwar in den USA hergestellt, müssen aber zur vollständigen Montage noch nach Taiwan zurückgeschickt werden. TSMC-Ingenieure und ehemalige Apple-Mitarbeiter zeigen, dass fortschrittliche Verpackungstechniken, die für den Endmontageprozess von entscheidender Bedeutung sind, ohne eine robuste Lieferkette anderswo nicht leicht verfügbar sind.

Obwohl TSMC aufgrund der hohen Kosten nicht plant, in den USA eine Chip-Verpackungsanlage zu bauen, geht man davon aus, dass das Werk in Arizona nicht genügend Chips produzieren wird, um den Bau einer fortschrittlichen Verpackungsanlage in der Region zu rechtfertigen.

Analysten haben Bedenken hinsichtlich der geopolitischen Auswirkungen der Fabrik in Arizona geäußert. Dylan Patel, Chefanalyst bei SemiAnalysis, weist darauf hin, dass die Anlage aufgrund der Verpflichtung, die Chips zur Verpackung nach Taiwan zurückzusenden, in Zeiten geopolitischer Spannungen oder Kriege möglicherweise nicht so effektiv ist.

Es besteht die Möglichkeit, dass Apple die Anlage zur Herstellung bestimmter Chips von geringer Bedeutung nutzen könnte, die mit verfügbaren Verfahren außerhalb Taiwans verpackt werden können. Da Apple jedoch stark auf die Integrated Fan-out Package on Package-Methode von TSMC setzt, die das Unternehmen nur bei großen Stückzahlen nutzt, bleibt unklar, wie viel Produktion nach Arizona verlagert werden kann.

Während das TSMC-Chipwerk in Arizona zweifellos zur Steigerung der Chipproduktion in den USA beitragen wird, ist es wichtig zu beachten, dass es für Apple die Notwendigkeit einer Siliziumproduktion im Ausland nicht vollständig beseitigen wird.

Quellen: The Information, SemiAnalysis