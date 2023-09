Apple stellt beim „Wonderlust“-Event neue Geräte und Updates vor

Apple wird eine mit Spannung erwartete Veranstaltung mit dem Titel „Wonderlust“ veranstalten, bei der neue Geräte vorgestellt und Updates zu Softwareänderungen bereitgestellt werden sollen. Berichten zufolge werden während der Veranstaltung wahrscheinlich neue Modelle des iPhone und der Apple Watch vorgestellt.

Gerüchten zufolge soll das iPhone 15 aus gestalterischer Sicht bemerkenswerte technologische Verbesserungen aufweisen. USB-C-Ladeanschlüsse und die Dynamic Island-Funktion werden möglicherweise für alle Modelle des iPhone 15 eingeführt. Dynamic Island ist eine Funktion, mit der Benutzer Warnungen und aktuelle Aktivitäten oben auf dem Bildschirm überprüfen können.

Die Basis- und Plus-Versionen des iPhone 15 werden mit A16-Chips betrieben, während die anderen beiden Iterationen mit A17-Chips ausgestattet sein werden. Die Modelle Pro und Pro Max sollen einen kleineren Rahmen und größere Displaygrößen haben. Auch Titankanten werden erwartet. Es gibt Berichte, dass der Klingel-/Stummschalter bei den Pro- und Pro-Max-Modellen möglicherweise durch eine „Aktionstaste“ ersetzt wird.

Es wird erwartet, dass auf der Veranstaltung auch die Apple Watch Series 9 sowie eine neue Version der Apple Watch Ultra vorgestellt werden. Bei beiden Produkten können sich die Verarbeitungsgeschwindigkeiten verbessern und mehr Farboptionen bieten.

Analysten gehen davon aus, dass die Pro- und Pro-Max-Versionen des iPhone 15 im Vergleich zu den Vorgängermodellen einen Preisanstieg von 100 US-Dollar haben werden, der durch Fortschritte bei Technologie, Chips und Batterietechnologie gerechtfertigt ist. Es wird jedoch erwartet, dass US-Betreiber Rabatte und Werbeaktionen anbieten, um den iPhone 15-Verkauf anzukurbeln.

Apples jährliche September-Veranstaltung findet am Dienstag um 10 Uhr Ortszeit in Cupertino, Kalifornien, statt. Das Unternehmen verzeichnete in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahres 2023 einen Rückgang des Nettoumsatzes und erwirtschaftete 293.79 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 304.18 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Trotzdem ist der Wert der Apple-Aktien in diesem Jahr um über 43 % gestiegen.

