Apple-Aktien stürzen ein, da China plant, das iPhone-Verbot auszuweiten

Die Aktien von Apple Inc. fielen am Donnerstag um fast 3 %, was innerhalb von zwei Tagen zu einem Marktwertverlust von fast 200 Milliarden US-Dollar führte. Dies geschieht, da China beabsichtigt, sein Verbot der Nutzung von iPhones auf staatlich unterstützte Behörden und staatliche Unternehmen auszuweiten. Das in Cupertino ansässige Unternehmen verzeichnete einen Rückgang seiner Aktien um 6.4 %, was den schlimmsten zweitägigen Einbruch seit einem Monat darstellt. Apple ist ein wichtiger Bestandteil der führenden US-Aktienindizes und trägt zu einem allgemeinen Marktabschwung bei, der durch verschiedene Probleme in China beeinflusst wird.

China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, ist mit einer anhaltenden Krise auf seinem Immobilienmarkt konfrontiert, die sich auf die Nachfrage nach Rohstoffen und Unterhaltungselektronik ausgewirkt hat. Apple verlässt sich stark auf China als größten Auslandsmarkt und globale Produktionsbasis. Darüber hinaus haben sich auch die steigenden US-Staatsanleiherenditen und Inflationssorgen auf die Apple-Aktie ausgewirkt. Angesichts des Ausverkaufs von Anleihen gibt es Befürchtungen, dass die Federal Reserve stärkere Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation ergreifen muss, was möglicherweise die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft beeinträchtigen könnte.

Die Marktreaktion auf diese Nachricht war erheblich: Anleger verkauften verschiedene Vermögenswerte wie Chips, Mega-Cap-Technologie und in den USA notierte chinesische Aktien. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 Index ist um etwa 1 % gefallen. Darüber hinaus verzeichnete der Philadelphia Semiconductor Index, der mehrere Apple-Zulieferer umfasst, am Donnerstag einen Rückgang von 2.5 %.

Der Analyst der Bank of America Corp., Wamsi Mohan, findet den Zeitpunkt des möglichen Verbots interessant, insbesondere angesichts der kürzlichen Einführung des 5G-fähigen High-End-Smartphones von Huawei Technologies Co. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Peking Fortschritte dabei macht, die Bemühungen der USA zur Eindämmung seines Wachstums zu umgehen. Sollte das Verbot umgesetzt werden, könnte es auch andere US-Technologieunternehmen treffen, die auf Vertrieb und Produktion in China angewiesen sind.

Trotz dieser Herausforderungen glauben einige Analysten, wie Daniel Ives von Wedbush Securities, dass die Auswirkungen eines „iPhone-Verbots übertrieben“ seien. Ives argumentiert, dass das Verbot weniger als 500,000 iPhones der etwa 45 Millionen iPhones betreffen würde, die im nächsten Jahr voraussichtlich in China verkauft werden. Er weist darauf hin, dass Apple auf dem chinesischen Smartphone-Markt immer noch deutlich zulegen konnte.

Quellen: Bloomberg