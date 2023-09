Aktien, die Sie während des Wonderlust-Events von Apple im Auge behalten sollten

Apple Inc wird seine mit Spannung erwartete Veranstaltung Wonderlust ausrichten, bei der der nächste Produktzyklus vorgestellt wird, darunter das iPhone 15 und Details zur Apple Watch. Während das Ereignis stattfindet, wird erwartet, dass es bei mehreren Aktien von Lieferanten und Wettbewerbern zu Volatilität kommen wird.

Es wird erwartet, dass Sony Group Corp, ein wichtiger Zulieferer von Apple, während der Veranstaltung große Aufmerksamkeit erregen wird, da Apple die Fotofunktionen des neuen iPhone 15 vorstellt, das stark auf den Beitrag von Sony angewiesen ist.

Nach der kürzlichen Vereinbarung mit Apple über die Lieferung der Snapdragon 5G-Modem-RF-Systeme für kommende iPhones dürfte Qualcomm Inc. einen Anstieg seines Aktienkurses verzeichnen.

Skyworks Solutions Inc, ein Apple-Zulieferer, der Chips für das Technologieunternehmen liefert, befindet sich in einer prekären Lage, da es stark auf Einnahmen von Apple angewiesen ist. Angesichts der zunehmenden Entwicklung eigener Chips durch Apple könnte Skyworks vor Herausforderungen stehen, wenn Apple bei seinen Veranstaltungen weiterhin mehr selbst hergestellte Chips präsentiert.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), ein weiterer wichtiger Zulieferer von Apple, könnte während und nach dem Wonderlust-Event unter Druck auf seinen Aktienkurs geraten.

Qorvo Inc, das Komponenten für iPhones und Apple Watches liefert, wird wahrscheinlich Aufmerksamkeit erregen, da Apple diese Produkte während der Veranstaltung hervorhebt.

Broadcom Inc und Samsung Electronics Co Ltd, beide Zulieferer von Apple, könnten im Verlauf der Veranstaltung Schwankungen ihrer Aktienkurse erleben, insbesondere da Samsung voraussichtlich Displays für das neue iPhone 15 herstellen wird.

Fossil Group Inc könnte vor Herausforderungen stehen, wenn der Apple Watch Aufmerksamkeit geschenkt wird und die Preise positiv ankommen oder einzigartige Merkmale, die die Produkte von Fossil auszeichnen, während der Veranstaltung vorgestellt werden.

Insgesamt sind diese Aktien eine Beobachtung wert, da sich Apples Wonderlust-Event abspielt und neue Produkte vorgestellt werden.

Quellen:

- Apple Inc

– Sony Group Corp

– Qualcomm Inc

– Skyworks Solutions Inc

– Taiwan Semiconductor Manufacturing

– Qorvo Inc

– Broadcom Inc

– Samsung Electronics Co Ltd

– Fossil Group Inc