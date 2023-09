Apples „Wonderlust“-Event: Was Sie erwartet

By

Die Vorfreude steigt, da Apples mit Spannung erwartetes Event „Wonderlust“ vor der Tür steht. Bei dieser für morgen geplanten Veranstaltung werden voraussichtlich einige aufregende neue Produkte vorgestellt, die Apple-Fans weltweit begeistern werden. Während es einige bestätigte Markteinführungen gibt, wie etwa das iPhone 15 und die Apple Watch Series 9, wimmelt es in der Gerüchteküche von Spekulationen darüber, was Apple sonst noch auf Lager hat.

Eine der am meisten erwarteten Markteinführungen ist das iPhone 15. Leaks und Brancheninsider haben einige Einblicke in das gegeben, was wir von dieser neuen iPhone-Reihe erwarten können. Es soll neue Farben, ein dünneres Design und einen leichteren Rahmen aus einer Titanlegierung haben. Das Display wird voraussichtlich etwas größer sein und die Kamera wird über ein periskopisches Teleobjektiv verfügen, das eine verbesserte Schärfe und ein geringeres Gewicht bietet.

Ein spannendes Gerüchte über ein Upgrade für das iPhone 15 ist die Thunderbolt-Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsfunktion, die schnellere Ladegeschwindigkeiten ermöglichen wird. Dies ist eine von iPhone-Fans seit langem gewünschte Funktion und daher eine mit Spannung erwartete Ergänzung.

Neben dem iPhone 15 wird Apple auch die Apple Watch Series 9 auf den Markt bringen. Während Details zum neuen Wearable rar sind, wird erwartet, dass es das iPhone 15 ergänzt und verbesserte Funktionalität und Features bietet.

Über diese bestätigten Produkteinführungen hinaus gibt es Spekulationen, dass Apple in diesem Jahr neue AirPods herausbringen könnte. Seit der Veröffentlichung der AirPods Max sind drei Jahre vergangen, was für Apple eine potenzielle Gelegenheit darstellt, eine aktualisierte Version vorzustellen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Apple einen Vorgeschmack auf sein kommendes „Spatial Computing“-Headset Vision Pro gibt, dessen Veröffentlichung jedoch erst im nächsten Jahr erwartet wird.

Auch wenn es Überraschungen geben mag, ist es unwahrscheinlich, dass bei der „Wonderlust“-Veranstaltung neue iPads oder Macs vorgestellt werden. Diese Veröffentlichungen werden voraussichtlich im Jahr 2024 mit der Einführung des M3-Chips von Apple erfolgen.

Für diejenigen, die sehnsüchtig darauf warten, die Veranstaltung zu verfolgen, wird sie per Livestream auf der Website von Apple übertragen. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 12. September, um 10 Uhr PT (1 Uhr ET) statt.

Während Apple-Fans die Stunden herunterzählen, steigt die Aufregung weiter. Seien Sie gespannt auf die morgige „Wonderlust“-Veranstaltung, bei der Apple seine neuesten Innovationen präsentieren und das Publikum erneut begeistern wird.

